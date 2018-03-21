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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinden 45 milletvekiliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu, partisinden 45 milletvekiliyle 6. kez bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinden 45 milletvekiliyle bir araya geldi

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

Toplantıda Adana, Aydın, Bolu, Bursa, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Rize, Sinop ile Tekirdağ'dan 45 AK Partili milletvekilli hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekillerinden bölgelerinin taleplerini dinlediği ve gündeme ilişkin gelişmelerin ele alındığı toplantıların 7 defa yapılması planlanmıştı.

Bugün 6'ncısı düzenlenen toplantının ilk 4'ü Ankara'da, 5'incisi İstanbul'da gerçekleşmişti. Toplantı serisi, 7'nci görüşmeyle sona erecek.

Kaynak: AA
   

Etiketler: milletvekilleri, erdoğan, AK Parti
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