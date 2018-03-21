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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinden 45 milletvekiliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 ilden aralarında 3 bakanın da bulunduğu, partisinden 45 milletvekiliyle 6. kez bir araya geldi.

21 Mart 2018 Çarşamba 14:36



