Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partili olmayan bakanlarımızdan kabine oluşturacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, partililere hitap etti.

Konuşmasına, en son nisan ayında bir araya gelindiğini, mayıs ve haziran aylarının da erken seçim çalışmalarıyla geçtiği için düzenli istişareleri gerçekleştiremediklerini belirterek başlayan Erdoğan, "Bu vesileyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından önceki gün kesin sonuçları açıklanan seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve partimiz için bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

“Yüzde 52 oy oranıyla milletin teveccühüne mazhar olduk”

Erdoğan, kesin sonuçlara göre cumhurbaşkanlığında yurt içinde 25 milyon 436 bin 238 vatandaşın, yurt dışında 807 bin 974 ve gümrüklerde ise 9 bin 293 olmak üzere toplam 26 milyon 303 bin 823 oy aldıklarını hatırlattı.

Böylece, yüzde 52,59 oy oranıyla milletin teveccühüne mazhar olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Seçimlere katılma oranı yüzde 86,24 gibi gerçekten çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buradan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan 50 milyon 68 bin 627 vatandaşımızın her birine şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, kendisini bu göreve layık gören her bir kişiye ayrıca şükranlarını sunarak, milletin güvenine layık olabilmek için ellerinden geleni bundan sonra da yapacaklarına işaret etti.

“Cumhur İttifakı olarak açık ara birinci olarak çıktık”

Milletvekili seçiminde ise yurt içinde ve dışında toplam 21 milyon 338 bin 693 oy alarak yüzde 42,56'lık bir oran elde ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak da yüzde 53,66'lık bir oy oranıyla seçimden açık ara birinci olarak çıktık. Bu sonuçlara göre AK Parti olarak 295, Cumhur İttifakı olarak ise 344 milletvekiliyle seçimi tamamladık. Başta Sayın Bahçeli olmak üzere ittifakın tüm mensuplarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Milletvekili seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, 24 Haziran seçimleri sürecinde canla başla çalışan genel merkez yönetimimize, 81 ildeki adaylarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza, seçim koordinasyon merkezlerimize, seçim günü sandıklarımıza sahip çıkan müşahitlerimize, partimize gönül vermiş tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

"Seçimler, yeni yönetim sistemimize geçişimizin miladıdır"

"Bu seçimler aynı zamanda yeni yönetim sistemimize geçişimizin de miladıdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye bu güne takdir edersiniz ki bir anda gelmemiştir. 2007'de AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için anayasa, yasalar, bütün bunların yanında Meclis teamülleri, hepsinden önemlisi adalet ve hakkaniyet ayaklar atına alınmıştır. Ülkemizin daha önceki 10 cumhurbaşkanlığı seçiminde olmayan kurallar, 11'inci cumhurbaşkanlığı seçiminde önümüze çıkartılmıştır.

Biz de hep yaptığımız gibi milletimizin hakemliğine başvurduk, sadece hemen seçime giderek Meclisteki mevcut tıkanıklığı aşmakla yetinmedik, milletimizin özellikle oylamasına sunduğumuz bir anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesini sağlayarak bizi bugünlere kadar getiren süreci de başlattık.

Gerçi bu adımın bedelini, partimizi kapatmaya kalkarak ödetmeye çalıştılar ama hamdolsun bu sıkıntıları da suhuletle aştık."

“Milletin iradesi ipotek altına alınmaya çalışıldı”

Erdoğan, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde de benzer tezgahlarla karşı karşıya kaldıklarına değinerek, Gezi olaylarından 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimine, yurt içindeki ve dışındaki diğer pek çok hadiseye kadar her yolun denenerek, milletin iradesinin ipotek altına alınmaya çalışıldığını dile getirdi.

“Türkiye çok daha cesur adımlarla geleceğe yürüyor”

Milletin bu yaşananlara karşı cevabını 10 Ağustos 2014 seçimlerinde şahsını "ülkenin doğrudan milletin oyuyla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı" yaparak verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi senaryolarını, milletin iradesinin üzerinde görenler 2015 seçimlerindeki o karanlık ittifaklardan, çukur eylemlerine ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimine kadar bütün yöntemleri devreye soktular. Her seferinde milletimizle birlik olup, Rabbimizin yardımıyla bu oyunları bozduk. Onlar, Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp teslim almaya çalıştıkça, Türkiye çok daha cesur adımlarla geleceğe yürüyor.” dedi.

"Selam vermeyecek olanlar, her nasılsa karşımızda birleştiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gibi bir ihanetin ardından MHP ile ülke tarihinin en önemli yönetim değişikliğinin alt yapısını oluşturduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da milletimiz tarafından kabul edilmesiyle ülkemizi köşeye sıkıştırmaya çalışanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Son umut olarak 24 Haziran seçimlerine sarıldılar.

Normal şartlarda birbirlerini yolda görse selam vermeyecek olanlar, her nasılsa karşımızda birleştiler. Öyle ki CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üzerine taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya gönderdi.

Gerçi bunlar 1991'deki seçimde de benzer bir yola başvurmuşlardı. Bölücü örgütün güdümündeki siyasetçiler ilk defa o zaman Meclise ayak bastılar. Bugün de CHP sayesinde, bölücü örgütün belirlediği isimler, Mecliste milletvekili olarak yerlerini alacaklar.

Ülkesini, milletini, cumhuriyetini, devletini seven her CHP'li vatandaşımızı, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyorum."

"Millet ve tarih açık ve net hesabı soracaktır"

Şayet, CHP'nin bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmadığı takdirde, bölücü örgütle ana muhalefet partisi arasındaki bağın taktik olmaktan çıkıp, esas haline dönüşeceğini belirten Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir şeyin aslı varken kopyasına gerek yoktur. Böyle bir durumda CHP'nin varlığının da anlamı kalmayacaktır. Türkiye'nin en eski partisinin, batıdaki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet ve tarih açık ve net hesabı soracaktır.

Biz bu ikazı CHP'nin içişlerine karışmak için değil, milletimizin tüm fertleri gibi, ana muhalefet partisine oy veren kardeşlerimize karşı da sorumluluğumuzun gereği olarak yapıyoruz. Sonuçta karar, bu partinin kendi mensuplarına, seçmenlerine aittir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler Meclis'te milletvekili olarak yerlerini alacaklar. Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, devletini seven her CHP'li vatandaşımızı bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/MdiXy6EmCe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Pazartesi günü kabinemizi açıklıyoruz"

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı olarak yemin edip inşallah yeni sisteme göre göreve başlıyoruz. Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil doğrudan Cumhurbaşkanı ifa edecek.

Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Cumhurbaşkanı olarak yemin edip, yeni sisteme göre göreve başlıyoruz. Hemen ardından yayınlayacağımız "1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile yeniden organize edilmiş haliyle Bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi açıklıyoruz. pic.twitter.com/1UY15zBW3U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Temmuz 2018

"Devletin işleyişini hızlandırıyor ve etkin hale getiriyoruz"

İlk etapta bakanlar, bakan yardımcıları, yeniden tanımladığımız kurum başkanları, genel müdürler düzeyine kadar bu kısmı üzerinde detaylı çalışarak bir noktaya getirdik. Benzer işleri yapan kurumları birleştirerek, işlevsiz kalmış kurumları tasfiye ederek devletin işleyişini hızlandırıyor ve etkin hale getiriyoruz.

"Cumhur İttifakı'nı Meclis'te devam ettireceğiz"

Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Mecliste devam ettireceğiz. İttifaklarını pazara kadar bile sürdüremeyenlerin aksine biz ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmaya devam etme inancıyla bu birlikteliğe sahip çıkacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletvekili dağılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum sebebiyle Cumhur İttifakı'nı Meclis'te devam ettireceğiz.https://t.co/kLlwWBc8zn pic.twitter.com/psttkA3Ieb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Temmuz 2018

"24 Haziran'ın muhasebesini yapıp gereken adımları atmak durumundayız"

Seçim sonuçlarını değerlendirirken cumhurbaşkanlığında aldığımız oy ile milletvekili seçiminde elde ettiğimiz netice arasındaki farkı çok iyi analiz etmeliyiz. AK Parti'nin 2007, 2011, 2015 Kasım seçimlerinde, 2007, 2010 ve 2017 halk oylamalarında aldığı sonuçlar ortadadır. Buna karşılık 2015 Haziran'ında ve son seçimlerde üzerinde uzun uzun durmamız gereken sonuçlarla karşılaştık. Biz seçimlerden sadece birinci çıkmakla yetinebilecek, bunu başarı sayabilecek bir siyasi parti değiliz. Önümüzde bir mahalli seçimler var, bu seçimlere kadar 24 Haziran'ın muhasebesini yapıp gereken adımları atmak durumundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde bir mahalli seçimler var, bu seçimlere kadar 24 Haziran'ın muhasebesini yapıp gereken adımları atmak durumundayız.https://t.co/kLlwWBc8zn pic.twitter.com/SrhOLw2eok — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Temmuz 2018

24 Haziran'ı doğru analiz edemez ve gereğini yerine getiremezsek, her şeyden önce kendi ilkelerimizle, kendi geçmişimizle çelişmiş oluruz. Bugüne kadar böyle bir yanlışa hiç düşmedik, bugün de düşmeyeceğiz.

" Millete yanlış yapan hiç kimsenin de AK Parti'de yeri olamaz"

Seçim sonuçlarını kişisel kariyeriyle irtibatlandırarak eğip büken herkes her şeyden önce milletimize yanlış yapar. Millete yanlış yapan hiç kimsenin de AK Parti'de yeri olamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sonuçlarını kişisel kariyeriyle irtibatlandırarak eğip büken herkes, her şeyden önce milletimize yanlış yapar. Millete yanlış yapan hiç kimsenin de AK Parti'de yeri olamaz.https://t.co/kLlwWBc8zn pic.twitter.com/t6qi0yVw9v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Temmuz 2018

"Gönül belediyeciliği seferberliği"

2019 Mart'ına kadar belediyeciliğin adını 'gönül belediyeciliği seferberliği' olarak koyuyorum.

Gönüllere girmiyor da vatandaşa eğer tepeden bakıyorsak, bir gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir ondan sonra kenara koyar. Zaten demokrasinin güzelliği de burasıdır.

Kongremizle birlikte yeni bir oluşum olacak.

Şüphesiz ki MKYK'mizden tutun da MYK'mize varıncaya kadar bir değişim, dönüşüm orada da azda olsa yapacağız ama ondan sonra çok yoğun bir maraton başlıyor. Yerel seçimlerin startını vereceğiz ve bu startı verirken de kaşına gözüne değil, hem iş bitirme potansiyeline hem halkla uyumuna bakarak adım atmak durumundayız.

Yeni kabine mesajı

Bakanlarımız eskisi gibi olmayacak. Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Ehliyet ve liyakatiı öne çıkarmak sureti ile yeni döneme giriş yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlarımız eskisi gibi olmayacak. Şimdi artık partili olmayan Bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz.https://t.co/kLlwWBc8zn pic.twitter.com/gjDQembH2r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber / AA