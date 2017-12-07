Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile Kudüs'ü görüştü

Trump: Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararı ele alındı.

Taraflar ABD'nin attığı adımın endişe verici olduğunu söyledi ve ABD yönetiminin attığı adımın yanlış olduğunu farklı platformlarda dile getireceklerini belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, bu kentin statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü teşebbüsten uzak durulması gerektiğini belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus’a Kudüs’te mevcut durumun korunması yönündeki çağrısından dolayı takdirlerini iletti.

Kaynak: TRT Haber