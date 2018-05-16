Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bugün telefonda görüştü.

Görüşmede, hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem Müslümanların kutsal saydığı Kudüs’teki son gelişmeler ve Gazze’de Filistinli göstericilerin hedef alınmasıyla yaşanan gerilim ele alındı.

Üç semavi din için önem taşıyan Kudüs’ün statüsünün ihlalinin kabul edilemeyeceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de savunmasız Filistinlilere yapılan insanlık dışı saldırıların ve can kayıplarının utanç verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 18 Mayıs’ta İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ni toplayacağını açıkladı.

BM nezdinde de konunun takipçisi olmanın büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Yaşanan hadiselerden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Papa Franciscus da barış için Kudüs’ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğundan bahsetti.

Masumların hedef alınmasının ve insanların hayatlarına kastedilmesinin kabul edilemez olduğuna değinen Papa Franciscus, uluslararası camianın sorunun çözümü için BM nezdinde gerekeni yapması gerektiğini söyledi.

Papa Franciscus, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iyi dileklerini de sundu.

Kaynak: TRT Haber