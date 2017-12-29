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Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüştü. Görüşmede Kudüs'ün statüsünün korunması gerektiği vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bugün telefonda görüştü.

İki liderin telefon görüşmesinde Kudüs’le ilgili son gelişmeler ele alındı.

Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs’ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD’nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 21 Aralık’ta yapılan oylamada 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler.

Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs’ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere önümüzdeki dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, görüşme vesilesiyle, 2018’in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundular.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: papa, cumhurbaşkanı erdoğan
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