Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşıyla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin görüşmesinde, Türkiye - Pakistan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konusundaki kararlılık teyit edildi.

Görüşmede, bölgesel konular da ele alındı.

Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planı çerçevesinde yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Ayrıca iki liderin gündeminde Filistin konusu da vardı. Uluslararası platformlarda dayanışmanın önemi vurgulandı.

Son olarak Erdoğan ve Hüseyin, Ramazan Bayramı'nın başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: TRT Haber