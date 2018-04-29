Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan yolcusu

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Özbekistan'la ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşınması için atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent programı kapsamında, Özbekistan Ali Meclisi'ne hitap edecek. Mevkidaşı Mirziyoyev ile Türk ve Özbek iş adamlarının katılımıyla düzenlenecek iş forumuna katılacak.

Erdoğan, 1 Mayıs'ta Türk-İslam medeniyetinin kadim şehirlerinden alimler ve mütefekkirler diyarı Buhara'da da temas ve incelemeler yapacak.

İkinci durak Güney Kore

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ardından 2-3 Mayıs tarihlerinde Güney Kore’ye geçecek.

Erdoğan’ın, Güney Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in daveti üzerine yapacağı ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı, Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'ni de ziyaret ederek Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile bir araya gelecek. Ayrıca önde gelen Koreli şirket yetkilileriyle de görüşmeler yapacak.

Kaynak: TRT Haber