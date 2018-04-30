Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'na seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Parlamentosu'na hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Evimize dönmüş hissediyoruz"

Ata yurdumuz, gözbebeğimiz Özbekistan’a yaptığım devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Özbekistan’da kendimizi evimizde, hatta evimize dönmüş hissediyoruz.

"Hem Türkiye hem de Özbekistan 1990'lara nazaran çok daha güçlüdür"

Gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri, yürekleri bir olanlar için mesafelerin önemi yoktur. Bizim dinimizde kardeşlik en önemli hazinedir. Türk hükümetleri Özbekistan’ın gelişmesine destek olabilmek için imkanlarını seferber etmiştir. Bugün hem Türkiye hem de Özbekistan 1990'lara nazaran çok daha güçlüdür. Özbekistan kalkınma ve refah yolunda çok hızlı mesafe katediyor. Özbekistan'ın yeniden yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazırdır.

"Bugün 25 anlaşma imzaladık"

Güçlü işbirliği yaparak ilişkilerimizi kardeşliğimize yakışır noktaya süratle getireceğiz. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ni oluşturduk. Tarımdan turizme her alanda iş birliğimi daha da kuvvetlendireceğiz. Bugün 25 anlaşma imzaladık. Özbekistan herhalde bugüne dek böyle büyük bir paket imzalamamıştır. Bugün kardeşimin de ifade ettiği gibi biz de ilk defa bu kadar çeşitli, bu kadar zengin bir anlaşma imzalıyoruz.

"Türkiye her türlü desteği vermeye hazırdır"

Kalkınmada özellikle de istikrar ve güven olmazsa olmaz iki başlıktır. Bunu başardığımız anda inanıyorum ki Özbekistan çok kısa zamanda kişi başı milli gelirini üçe, beşe, ona katlayacaktır. Yeraltı, yerüstü zenginliklerle Özbekistan zengin topraklardır. Özbekistan’ın bu yeni yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazırdır.

"Özbekistan ve Türkiye el ele vereceğiz"

Ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 25 oranında artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bugün 5 milyar dolar olarak yeni hedef belirledik. 33 milyon Özbekistan, 81 milyon Türkiye, el ele vereceğiz bunu da başaracağız. Karşılıklı yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

-Buhara'nın, Semerkand'ın manevi iklimini yaşamak için insanlarımız buraya geliyor. Artık Türkiye’den Özbekistan’a, Özbekistan’dan Türkiye’ye geliş gidişler daha fazla artacaktır.

-Kurtuluş Savaşı’mız Türkiye ile Özbekistan arasındaki dayanışmanın örnekleriyle doludur.

Kaynak: TRT Haber