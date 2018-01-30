Cumhurbaşkanı Erdoğan: ÖSO terör örgütü değil, kendi vatanlarını savunan milli bir yapıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP'nin ÖSO hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Erdoğan, "Dünyada hiçbir devletin, hiçbir istihbarat örgütünün bulamadığını bunlar keşfetmişler: ÖSO bir terör örgütüymüş! Özgür Suriye Ordusu, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur. Tamamı Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO'nun Fırat Kalkanı Harekatında nasıl fedakarca çarpıştığının bizler şahidiyiz Herhangi bir yanlışlarını görmediğimiz Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelelerinde yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bir güruh var ki onların ihanetinden çok müzdaribiz"

Kardeşlerim bizim gayrıdan imdat beklentimiz yok ancak bu ülkenin ekmeğini yiyen, havasını soluyan bir güruh var ki onların ihanetlerinden çok müzdaribiz. Maalesef Türkiye'de adı ana muhalefet partisi olan ama yaptıklarıyla adeta ana hıyanet partisine dönüşen bir parti.

Artık ana muhalefet partisini gündemimize almayalım diyorum ama öyle şeyler yapıyor ki susmanın vebal olduğunu görüyorum. Türkiye savunma sanayiinin geldiği noktayı küçümseyen sözler sarf ediyorlar.

"Bunun adı idrak tutulması değil, düpedüz yalancılıktır

İşi ecdadımıza hakarete vardırmasına ne diyeceğiz? Neymiş Osmanlı hiçbir şey üretmemiş. Her şey Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş. Sonra gelenler onları da batırmış. Bunun adı idrak tutulması değil, düpedüz yalancılıktır.

Bu zata hızlı ve özet tarih dersi vermek... İstanbul'da Tophane diye bir semt var. Yalnız, Kağıthane'yi Kağıttepe'ye çevirdiği gibi buraya da Tophane yerine Toptepe demeye kalkmasın.

Acaba bu zat Tophane isminin nereden geldiğini biliyor mu? Osmanlı'da burada devrin en büyük topları üretiliyor.

Cumhuriyet döneminde yapılan iş başkentin Ankara'ya taşınmasına paralel olarak askeri fabrikaların Anadolu'nun ortasına taşınmasından ibarettir. Üstelik bu kurum en büyük atağını öyle bunun anlattığı gibi CHP döneminde değil, Demokrat Parti döneminde yaşamıştır.

"Siz terör örgütlerine verdiğiniz desteğin hesabını verin"

CHP'nin olayı Gazi Mustafa Kemal istismarcılığıdır. Başka sermayeleri kalmadı. CHP'nin tek parti döneminden bugüne milletin hayrına atılan her adımı engellemekten başka bir icraatı var mı? Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin. Kimlerle hangi yollarda nasıl yürüdüğünüzü bu millet gördü. 'PYD bir terör örgütü değildir' diyerek bize PYD'den niçin rahatsız olduğumuzu soruyorlar gaflete bak. Bir başkası 'CHP nasılsa PYD'de öyle bir siyasi partidir, bu gerçeği söylemekten çekinmemeliyiz' diyor.Teröristlere yönelik opersayonlarımızı dünyaya sivil katliamı diye sunmak için birbirleriyle yarışıyorlar.

"Ülkemiz savunma sanayiindeki ataklarını son 15 yılda gerçekleştirdi"

Eğer Türkiye, savunma sanayinde son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı, bugün bırakın Zeytin Dalı Harekatı'nı, kendi sınırlarımız içindeki terörle mücadele operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdi. Hamdolsun ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan bir savunma sanayine sahiptir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlardan haberi yok

-Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar bizler de şehitler verdik ama kahir ekseriyetiyle burada ÖSO'nun şehitleri var. Toplamda şu anda 646 teröristi etkisiz hale getirdik.

Ayrıntılar geliyor...