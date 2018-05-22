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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmaları sonrasında eşi Emine Erdoğan ile iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın'ın evine gitti.

Sargın ailesi tarafından kapıda karşılanan Erdoğan çifti, kendileri için kurulan yer sofrasında oruçlarını açtı.

Aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter ve Instagram'daki hesabından paylaştı.

Erdoğan, Twitter'daki hesabına "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından ramazan bereketi hiç eksik olmasın." notunu düştü.

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar, hüseyin cahit sargın
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