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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu yer sofrasında açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu.

22 Mayıs 2018 Salı 21:48





