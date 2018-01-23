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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyon zafere ulaşacak, kazanacağız, kararlıyız

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından kısa bir konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyon zafere ulaşacak, kazanacağız, kararlıyız

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada asker şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı. Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde şehit Özalkan için tören düzenlendi.

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Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu operasyonu, zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız, kararlıyız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin "Telafer'de okul" vasiyetinin yerine getirileceğini açıkladı.

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