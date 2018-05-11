Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar ayırdılar, böldüler biz bütünleştirdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi öncesi Ankara Spor Salonu önünde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Türkiye'nin dört bir yanından partimizin genel merkez gençlik kongresine gelen siz değerli kardeşlerimi sevgili gençleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

"Biraz sonra salonda geniş detay konuşmamızı yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız. Ama durmak yok. Yola çıkarken zaten böyle söylemiştik. 16 yıl önce böyle söylemiştik şimdi yine böyle söylüyoruz."

"Yaptıklarımızla ve yatırımlarımızla ortadayız"

"Sevgili gençler, çok farklı bir yolculuğun içindeyiz. Aşık Veysel ne diyordu? Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece diyordu. Bizde gideceğiz gündüz gece onun için durmak yok. Bizim bir aşkımız var. Bizim bir sevdamız var. Biz bu millete sevdalıyız. Bu millete aşığız. Bizim bu millete bu vatana aşkımızı kimse ile mukayese etmeyiz. Niye? Biz yaptıklarımızla ortadayız. Biz yatırımlarımızla ortadayız."

"Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük"

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda, dış politikada attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük. Size birileri geldiği zaman onlara şunu söyleyin, hayatınızda bir Marmaray yapabildiniz mi? Onlara şunu deyin, siz hayatınızda bir Avrasya Tüneli yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara bunları söyleyin. AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. 81 vilayetin 81'inde biz eserlerimizle konuşuyoruz."

"Onlar ayırdılar, böldüler biz bütünleştirdik, farkımız bu"

"Hak ve özgürlükler, bizle geldi. Benim başörtülü bacılarım, kızlarım onların elinden üniversiteye gitme hakkını aldınız. Ama AK Parti ile üniversite kapıları onlara da açıldı mı? Demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar şu anda başörtülü olanlar heryerde çalışma hakkına sahip mi? Özgürlük bu. Şimdi şurada başı açık başı örtülü kızlarım bir arada oluyor mu? Noldu bu ülke yıkıldı mı? Biz kardeşi kardeşle barıştıkdık. Bizim özellikle de AK Parti gençlik kollarının çatısı altındaki renk bu. Ayrımcılık yok. Ama onlar ayırdılar, böldüler. Biz bütünleştirdik. Farkımız bu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da halka hitap ediyor. https://t.co/DD5GcIqtMa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber