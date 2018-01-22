Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olay terör koridorunu yok etme meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin şunları kaydetti:

"Bazı yazar çizerler özellikle bizim bu operasyonlarımızı 'Kürtlere karşı yapılmış operasyonlar' olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içine giriyorlar. Şunu çok açık, net söylüyorum; bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir. Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Tüm dünyaya, milletin evinden ilan ediyorum; ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Zeytin Dalı Harekatı] Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselemizdir.https://t.co/4szj8qUGmR pic.twitter.com/tT0BbbGQZc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyaya, milletin evinden ilan ediyorum; ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır.https://t.co/4szj8qUGmR pic.twitter.com/zyBYcNa2kx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2018

"Hatay'da bir şehidimiz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Hatay'da oradaki enerji santralimizin olduğu yere attıkları havanla bir şehidimiz var. Böyle bir mücadele içerisinde şehidimiz de olacak gazilerimiz de olacak ve bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini de çok ağır ödüyorlar ve ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. " dedi.

"Türkiye'yi eleştirenlerin hiçbirinin derdi, Suriye halkı değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu operasyonlardaki temel amacının, milli güvenliğin yanında, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle Suriye halkının can ve mal emniyetine katkıda bulunmak olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Yaptığı meşru operasyonlar sebebiyle Türkiye'yi eleştirenlerin hiçbirinin derdi, Suriye halkının sıkıntılarının çözümü ve geleceği değildir. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında, bize en büyük teşekkür Afrin'deki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir."

"Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu, Irak'ta bitti mi bu süre"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi, hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Bazıları diyor ki, bunu diyen de enteresan, Amerika, 'Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı'. Peki o zaman ben de Amerika'ya soruyorum, Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu, ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce siz Irak'a girdiniz. Irak'ta bitti mi bu süre hala Irak'tasınız." diye konuştu.

Erdoğan, "Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz de yok." dedi.

"Bize parayla vermedikleri silahlar, terör örgütüne ücretsiz veriyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün DEAŞ için seferberlik ilan edenlerden bugün bölücü örgüt konusunda sadece hakkaniyetli bir yaklaşım talep ediyoruz. Terör örgütleri karşısında ilkeli bir tutum sergilemeyenlerin uzak olmayan bir gelecekte bunun acısını bizzat çekmek zorunda kalacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak için getirilen 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah bugün sadece bize karşı kullanılıyor olabilir. Biz parayla bu silahları istedik vermediler, terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahları veriyorlar. Nasıl oluyor da biz stratejik ortak oluyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz parayla bu silahları bunlardan istedik, vermediler ama terör örgütlerine ücretsiz veriyorlar. Nasıl stratejik ortak oluyoruz? Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir.https://t.co/4szj8qUGmR pic.twitter.com/ncxleDUh8M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Ocak 2018

Ekonomideki büyüme

Erdoğan, ekonomideki büyümeye ilişkin, "Büyüme açıklandı, 11,1. Dünyada bir numara neresi? Türkiye. Ne oldu? Hani kredi derecelendirme kuruluşları? Özür dilediler mi? Yok. Bunlarda yüz yok ki özür dilesinler." dedi.

Kaynak: AA/TRT Haber