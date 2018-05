Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu ırk ayrımcı bir devletin başbakanıdır, 60 yıldan uzun süredir savunmasız bir milletin topraklarını Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek işgal altında tutuyor. Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak bunu örtbas edemez. Eğer insanlık dersi istiyorsa 10 emri okusun." dedi.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.