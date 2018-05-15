  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.449
    EURO 5.276
  • BIST 101540.39
    ALTIN 184.544
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var. Türkiye'ye saldırarak bunu örtbas edemez. Eğer insanlık dersi istiyorsa 10 emri okusun" dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahunun elinde Filistinlilerin kanı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Netanyahu ırk ayrımcı bir devletin başbakanıdır, 60 yıldan uzun süredir savunmasız bir milletin topraklarını Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ederek işgal altında tutuyor. Netanyahu'nun ellerinde Filistinlilerin kanı var ve Türkiye'ye saldırarak bunu örtbas edemez. Eğer insanlık dersi istiyorsa 10 emri okusun." dedi.

 

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER