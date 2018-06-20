Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede terör var biz orada tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz"

- Mardin, 24 Haziran'da yeni bir tarih yazmaya hazırlanıyor. Mardin, bu milletin iradesini pazarda satışa çıkaran gafillere şöyle esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor. Hazır mıyız Mardin? Bizimle misin Mardin? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için mührü AK Parti'ye vuruyor muyuz? Biz Mardin ile gurur duyuyoruz. Mardin'in asırlık medreseleriyle, zamana ve yıllara meydan okuyan camileriyle gurur duyuyoruz. Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz.

"Devlet vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başına çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi"

- Bölücü terör örgütü, Nusaybin'in 6 mahallesinde acılara, büyük yıkımlara, gözyaşlarına neden olmuştu. Nusaybin'de 6 bin ev zarar görmüştü. Bunların neredeyse tamamı açılan tüneller, patlayan bombalar ile kullanılamaz haldeydi. Biz evleri zarar gören kardeşlerimiz için 5051 konut projesi başlattık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nusaybin'de 6 bin ev zarar görmüştü. Bunların neredeyse tamamı açılan tüneller, patlayan bombalar ile kullanılamaz haldeydi. Biz evleri zarar gören kardeşlerimiz için 5051 konut projesi başlattık.https://t.co/p5SIOga0kp pic.twitter.com/XYgsnN7uA8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018



- Kürt kardeşlerim tarihlerinin en büyük eziyetlerini bu sokak çetelerinin elinde yaşadı. Biz bir taraftan o sokak çetelerini temizlerken, bir taraftan Mardinli kardeşlerimize sahip çıktık. Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.

"Nerede terör var, Türkiye'ye taciz var biz orada tepelerine bineceğiz"

- Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız dışında yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerimize yaşatılan acıların, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Hukuktan, demokrasiden, adaletten asla taviz vermedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Afrin bitti, şimdi Kandil. Çalışmalar yürüyor. Nerede terör var nerede Türkiye'ye taciz var, biz orada tepelerine bineceğiz.https://t.co/p5SIOga0kp pic.twitter.com/gCWIdx0a7N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018



- Artık Afrin bitti, şimdi Kandil. İnşallah çalışmalar yürüyor, nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz.

"Son 16 yılda Mardin'e 27 katrilyon yatırım yaptık"

- İnşallah birkaç ay içinde Nusaybin bitiyor. Peyzaj çalışmalarıyla, çevre düzenlemesiyle Nusaybin bitiyor. Sahiplerine teslim edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar. Oylarınıza sunuyorum. Beğendiniz mi? Son 16 yılda biz Mardin'e 27 katrilyon yatırım yaptık. Mardinli çocuklar en güzel eğitimi alsın diye 3765 derslik inşa ettik. 11 adet yol projemiz de planlama aşamasında. Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal yaparak havalimanımızı modernize ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Mardin turizmi geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Mardin turizm noktasında patladı, patlamaya devam edecek. Mardin'e bu yılın ilk 5 ayında Mardin'e 1 milyondan fazla günü birlik turist geldi.https://t.co/p5SIOga0kp pic.twitter.com/clzVxaztdH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2018



- Geçen yıla göre bu yıl Mardin turizmi yüzde 400 artış gösterdi, bu yılın ilk beş ayında Mardin'e 1 milyondan fala günübirlik turist geldi. Huzur ve güven ortamı ekonomiye, günlük yaşama da yansıdı.

"60 bin metrekarelik millet bahçesini Mardinimize kazandırıyoruz"

- Size bir müjde, 60 bin metrekarelik bir millet bahçesini Mardinimize kazandırıyoruz. Anne, baba, yavrular gideceksiniz o millet bahçesinde yatıp yuvarlanacaksınız. Ben kek diyorum, Bay Muharrem keklik anlıyor. Ne yapayım, ya bu devlet güçlü. Gençlerimize bir simit, kek, çay ikram etmek o kadar zor mu ya? Bu devlet o kadar fakir mi? Yolsuzluğun olmadığı, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, vatandaşlara hitap ettiği Mardin'in üzerini raptiye ile işaretledi.

"Siz başörtüsü düşmanısınız, neyi çözdünüz?"

- Bay Muharrem bizim projelerimize laf ediyor. Sen bir dersaneyi işletemedin, batırdın. Bay Kemal'i zaten SSK'dan tanıyoruz. Bizim şehir hastanelerini görmeniz lazım. Çünkü Mardin'e de bir şehir hastanesi yapacağız. Ortada hiçbir eseri, projesi yok. Meydan meydan bizim eserlerimizi, projelerimizi kötülüyor. Sandık bizim namusumuzdur. Özellikle terör örgütünün arkasında olduğu, HDP'ye 24 Haziran'da gereken dersi veriyor muyuz?

- Bay Muharrem'in terör örgütleriyle ilgili, FETÖ ile ilgili herhangi bir açıklamalarını duydunuz mu? Herhangi bir başarısına şahit oldunuz mu? Zamanında dersane açmış, yanında çalıştırdığı öğretmenlerin sigortasını dahi ödememiş. Eller 411'e kalktı, hatırlayın. Başörtülü kızlarımızın önünü Bay Kemal, Bay Muharrem altına imza attıklarını evraklarla bunlar kesmedi mi? Çıkıyor şimdi başörtü sorununu ben çözdüm diyor Bay Kemal. Siz başörtü düşmanısınız. Siz neyi çözdünüz. Şimdi oy uğruna bol bol camilerde fotoğraf çektiriyor. Geçenlerde diyor ki, 'Sık sık camiye gidemiyorum ama hergün cuma kılıyorum.' Duydunuz mu bunu? Ona göre gereken dersi Osmanlı tokadıyla vurun.

Kaynak: TRT Haber