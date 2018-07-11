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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO karargahında Türkiye temsilciliğini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak için NATO'nun yeni karargahına geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO karargahında Türkiye temsilciliğini açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 ülke liderinin katılımıyla başlayan NATO Zirvesi'nde yer almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki programa katıldı.

Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'nden NATO'nun yeni karargahına gelişinde Erdoğan'a, makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

Erdoğan ve Çavuşoğlu'na, NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanlarının karargaha giriş yaptığı bölümde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Erdoğan, karargaha girişinde Türk ve yabancı basın mensuplarını selamladı.

Erdoğan, yeni karargahtaki Türkiye temsilciliğini açtı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni karargahında, Türkiye'nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin resmi açılışını yaptı.

Erdoğan, açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kesti, ardından görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Diplomat Restaurant'tadevlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: nato, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, brüksel, Belçika
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