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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakşibend Türbesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Buhara şehrinde bulunan Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibend Türbesi’ni ziyaret etti.

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Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan ziyareti kapsamında Taşkent'teki temasları sonrasında Buhara'ya geçti. Burada tarihi ve kültürel yerleri gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev de eşlik etti.

Gezisinin ilk durağında Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibend Hazretleri'nin türbesini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine eşlik eden Buharalı imamlardan bilgi aldı.

Türbe önünde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim okudu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev de kendileri için ayrılan yerde oturup, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi ve ardından dua etti.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, türbenin içerisindeki medreseleri gezdi. Medresede bakır tabakların içine dua işleyenlerin bulunduğu yere giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki kişilerle bir süre sohbet etti, tabakları inceledi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a medresenin bahçesindeki ağaçlardan toplanan dut ikram edildi. Burada bir süre oturan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mirziyoyev çifti ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle Ark Kalesi'ne ve Poi Kalon Külliyesi'ne de ziyarette bulundu.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Kaynak: AA  

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