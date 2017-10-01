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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karaciğer yetmezliği tedavisi gören, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu ile telefonla görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karaciğer yetmezliği tedavisi gören, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu ile telefonla görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Süleymanoğlu'na şifa diledi.

Görüşmede, eski milli halterci Süleymanoğlu da sağlık durumuyla yakından ilgilenen Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Ataşehir Memorial Hastanesinde Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat gözetiminde tedavisi süren Süleymanoğlu'na karaciğer nakli planlanıyor.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.   

Etiketler: naim süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği, cumhurbaşkanı erdoğan
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