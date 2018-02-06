Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, önemli çalışmalarla dolu bir haftayı geride bıraktıklarını belirterek, geçtiğimiz Çarşamba günü Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkiye için son derece hayati öneme sahip bu komitenin toplantılarını periyodik olarak yapacaklarını bildiren Erdoğan, yürütülen çalışmaları adım adım takip edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Yakın dönemde Cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı bir tecrübe yaşadıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşlerine gelmeyince bize tabanca vermeyenlerin, diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok hepiniz tahmin edersiniz. Kritik savunma sanayi ürünlerimizin kendi imkanlarımızla üretme işini belirli bir düzeye getirmemiş olsaydık, şu anda ne halde bulunurduk. Açıkçası bunu düşünmek bile istemiyorum. Bunun için son toplantımızda şöyle bir karara vardık: Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışardan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, hatta gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek, bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayi kuruluşlarıyla iş birliğine elbette varız. Bu iş birliği, asla hazır alım şeklinde olmayacak. Tüm kritik unsurlarıyla bizim denetimimizde ve üretimimizde gerçekleşecek şekilde yürüyecektir."

"Daha büyük başarıların müjdesini bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayi sektörü olduğuna işaret ederek, artık dünya devleriyle yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşların yanında yüzlerce, binlerce kendini bu işe adamış özel sektör firmalarının geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi.

Mühendislerin, teknisyenlerin, girişimcilerin her gün yeni başarılara imza attığını vurgulayan Erdoğan, daha dün denilebilecek yakın zamana kadar "yapılamaz", "olmaz", "mümkün değil" denilen nice projenin ya tamamlandığını ya tamamlanma aşamasında olduğunu dile getirdi.

"Bu sektörde ilk virajı başarıyla döndüğünüzde, sonrası daha kolay, hızlı ve hesaplı hale geliyor." diyen Erdoğan, ülkenin bu seviyeye ulaşmasında emeği, alın teri olan herkese teşekkür etti.

Erdoğan, savunma sanayi sektöründe çalışan tüm girişimcilerden ve personelden çok daha büyük başarıların müjdelerini beklediğini kaydetti.

"Bizi öyle çok zorladılar ki uyuyan devi uyandırdılar"

Son iki asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Gözümüzün önünde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarıyla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bunu da bize herhalde çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar.

Artık hiçbir ülke, hiçbir kurum Türkiye'nin gücünü ve kararlılığını sorgulayamayacak hale gelmiştir.

"Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz?"

Bize ne zaman bitireceksiniz diye soranlara: Siz Afganistan'daki operasyonları ne zaman bitireceksiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var.

'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın! Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı... Hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın.

-Gençler konusunda yapmamız gereken hala çok iş olduğunu da biliyorum. AK Parti Gençlik Kolları'nın 1.5 milyon civarında olan üye sayısı ana muhalefet partisinin toplam üye sayısından bile fazladır.

-Önümüzdeki haftadan itibaren büyükşehirlerimizin kongrelerine de başlıyoruz.

-Önceki akşam başlayan ve dün gece geç saatlerde Türkiye'ye dönüşümüzle neticelenen başarılı bir Vatikan ve İtalya ziyareti oldu. Bu, Celal Bayar'dan bu yana 59 yıldır gerçekleştirilen ilk temas olması bakımından da ayrıca önemlidir.

-Savunma sanayiinde en ciddi adımı İtalya ile attık. Atak Helikopterini İtalya ile birlikte yapıyoruz.

Zeytin Dalı Harekatı

-Suriye'nin Afrin Bölgesi'ndeki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürüyor.

-Böyle vatan evlatları olduğu sürece Allah'ın izni ile kimse bu ülkede bayrakları indiremez, ezanları susturamaz, sınırlarımız ötesinden bizi tehdit edemez.

-Biz sabırlı bir millet ve sabırlı bir devletiz. Bizi o kadar çok zorladılar ki uyuyan devi uyandırdılar.

-Biz dünyanın sayılı milletlerinden biriyiz. Türkiye'yi DEAŞ'la mücadele deyip, çapulcularla aynı kefeye koyanlar gerçeği görmeye başladı.

-Bize ne zaman bitireceksiniz diye soranlara: Siz Afganistan'daki operasyonları ne zaman bitireceksiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var.

-Afrin'deki bu operasyonlar İdlib ile devam edecek.

-Şu an Afrin'deki hedefimiz 135 kilometrekarelik bir alan kontrollümüzde. Afrinlileri de Afrin'e döndürüp orada yaşam alanını oluşturmak.

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