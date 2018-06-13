Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı: Her yaz döneminde 100 bin öğrenciye iş imkanı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen mitinginde halka seslendi.

Erdoğan, "Trabzon, uşaklar nasılsınız, iyi misiniz? Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Trabzon, Yavuz'a güç, Kanuni'ye nefes veren Trabzon, Ali Şükrü Bey'in şehri Trabzon, alimlerin şehri Trabzon, iş adamından bürokratına, sporcusundan sanatçısına ülkemize nice değer kazandırmış Trabzon, Karadeniz gibi coşkulu, yaylaları gibi huzurlu Trabzon." diye selamladı.

"Oy sevdalım, sevdalım. Sensin benim gümanım. Bu sevdaluk yüzünden, hiç kalmadı dermanım." türküsünün sözlerini okuyan Erdoğan, "Bizim dermanımız Trabzon'dur, Karadeniz'dir, Türkiye'dir." dedi.

Ramazan ayının son iki gününde olunduğunu, yarın arife, cuma günü de bayram olduğunu hatırlatan Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

"Bunlar, demokrasiye ihanet içindeler"

"Trabzonlu, adamın hasını, siyasetçinin hasını iyi bilir." ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

"Kim bu ülkeye, bu memlekete hizmet etmiş, kim lafla kendisini oyalıyor, Trabzonlu bunu çok iyi bilir. Bu şehir, Trabzon'u seçimden seçime hatırlayanları da, her fırsatta sizlerle omuz omuza yol yürüyenleri de iyi bilir.

Biz Trabzon'un karşısına Cumhur İttifakı ile geliyoruz. Onlar, kiminle karşınıza geliyor? Yanlarında, arkalarında, önlerinde kimler var? Milletvekili transferinden, seçmen dağıtmaya kadar yapmadık rezillik bırakmadılar.

15 tane milletvekilini bir yere gönderdiler mi, gönderdiler. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar, siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler."

“Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Trabzon, 24 Haziran'da bunlara iyi bir cevap verecek mi? Trabzon, 24 Haziran'da bunlara, milli iradeye nasıl sahip çıkılır gösterecek mi? Trabzon, 24 Haziran'da, tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz?" sorularına alandaki kalabalık "Evet" cevabını verdi.

Bu seçimlere MHP ile ittifak içinde girdiklerine işaret eden Erdoğan, "Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. Hep birlikte oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye sordu.

"Bazıları alavere dalavere yapıyor, kimse bu oyuna gelmesin"

Sadece Trabzon'a değil, tüm Türkiye'ye seslendiğini ifade eden Erdoğan, "Bazıları alavere dalavere yapıyor, kimse bu oyuna gelmesin." uyarısında bulundu.

"Vakit Trabzon vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran Erdoğan'a kalabalıktan "Evet" cevabı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Biz, 'Hizmet siyaseti' derken bunun sadece lafını etmiyoruz, yaptığımız icraatlarla yeni projelerle ülkemizi 2023 hedeflerine hazırlıyoruz." dedi.

"Trabzon'a son 16 yılda 28 milyar lira yatırım"

Bu çerçevede, Trabzon'a son 16 yılda 28 milyar lira yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Laf değil, icraat icraat. Eğitimde 2 bin 751 adet yeni dersliği şehrimize kazandırdık. Trabzon'da ikinci üniversiteyi kurduk. Trabzon Üniversitesi şehrimize hayırlı olsun. Yüksek öğrenim öğrencileri için 8 bin 880 kişilik yeni yurt binaları yaptık. Birkaç yıla kadar, Trabzon Arsin ve Beşikdüzü'nde toplamda 2 bin 800 kişilik yurt binalarını da faaliyete geçiriyoruz."

“Hüseyin Avni Aker stadı Millet Bahçesi olacak”

Trabzon'un biraz da futbol demek olduğunu aktaran Erdoğan, "Trabzon demek futbol demekse Trabzon'a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadını kazandırdık mı? Biz söz veririz yaparız. İnşallah bu stat, Trabzon'un gelecekteki şampiyonluk maçlarının oynandığı yer olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzon'a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı yaptık mı? Biz söz veririz yaparız. Peki Hüseyin Avni Aker Stadı ne olacak, Akçaabat ne olacak? Millet Bahçesi olacak.https://t.co/GqLCTSoM31 pic.twitter.com/BzqCeaCwKb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Haziran 2018

Hüseyin Avni Aker Stadı'nın Millet Bahçesi olacağını açıklayan Erdoğan, üzerinde çalışılan ve "ham hazırlık" diye takdim ettiği millet bahçesinin görsellerini alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara izletti.

Millet bahçesinin izlettiği görsellerin ham hali olduğunu belirten Erdoğan, üzerinde çalışılacağını dile getirdi.

Millet bahçesinin içinde müze ve millet kıraathanesinin de olduğunu anlatan Erdoğan, "Yetmez, daha çalışacağız. Trabzon'a en yakışanını yapacağız." dedi.

“Gençlerimizi okuma kültürüne adapte edeceğiz”

Millet kıraathanesine ilişkin Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ana muhalefet benim kıraathane ifademden hala bir şey anlamadı. Ne diyor biliyor musunuz? Kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor. 'Kıraat' okumaktır Bay Kemal, ben biraz bilirim Arapçayı. Bay Muharrem, kıraathane, okuma evi, okuma yeri demektir.

Millet olunca, milletin okuma evi, okuma yeri. Bundan sonra gençlerimizi biz, medeniyetimizin asli unsuru olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. Kötü alışkanlıklardan onları kurtaracağız."

“Ben kek diyorum onlar keklik anlıyor”

Erdoğan miting alanındaki dev ekranlarda, oluşturulması planlanan millet kıraathanelerine ilişkin örnekler gösterdi.

Zeytinburnu'nda ziyaret ettiği bir kıraathaneyi gösterirken Erdoğan, hazırladıkları projedeki millet kıraathanelerinde internet ile kek, çay gibi ikramların da bulunacağını ifade etti.

"Ben kek diyorum onlar keklik anlıyor. 'Bu işsizliğin alametidir.' diyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "Burada öğrencilerimiz okuyor, ders çalışıyorlar, üniversiteye hazırlanıyorlar. 24 saat açık olacak. 'Çocuklarımız elden gidiyor.' Onları kurtarmak için il, ilçeye göre çeşitli büyüklüklerde millet kıraathaneleri yapacağız." diye konuştu.

Trabzon'da sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin bilgiler veren Erdoğan, aralarında 400 yataklı Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nin de bulunduğu 16'sı hastaneden oluşan toplam 45 sağlık tesisi yaptıklarını, bunun yanında 5 sağlık tesisinin inşasının devam ettiğini bildirdi.

“Türkiye 7,4 büyümeyle Hindistan'dan sonra G-20 ülkeleri arasında 2'inci sırada”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a bin 200 yataklı bir şehir hastanesi kazandıracaklarını belirterek, hastanenin proje çalışmalarının devam ettiğini, en kısa sürede inşasına başlanacağını ifade etti.

Trabzon'da yardıma muhtaç vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara toplam 1 milyar 300 milyon liralık destek verdiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay Kemal bundan haberin var mı? Bay Muharrem bundan haberin var mı? Biz bütün bu kaynaklarımızı buralarda harcıyoruz. Büyümeden de anlamıyor. Şu anda Türkiye 7,4 büyümeyle Hindistan'dan sonra G-20 ülkeleri arasında 2'inci sırada. OECD ülkeleri arasında bir numara. Çıkmış geçen gün Malatya'da Bay Muharrem diyor ki 'Esnaf kardeşim, çiftçi kardeşim, bu 7,4'ten sizin cebinize bir şey girdi mi?' diyor.

Şu engelli kardeşlerimize verdiğimiz destek nereden gidiyor? İşte bu büyümeden gidiyor. Hastaneler, köprüler, bu yollar neyle yapılıyor, bu okullar neyle yapılıyor? Büyüyen, kasası güçlü olan bu milli bütçeden yapılıyor. Ama bizim milli bütçenin dışında kaynaklarımız var, ayrı. Sen anlamazsın o işten, bunları öğrenmen lazım. 16 senedir biz bu kaynakları öyle çeşitlendirdik, öyle buralara geldik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim milli bütçenin dışında da kaynaklarımız var. 16 senedir biz bu kaynakları öyle çeşitlendirdik, öyle bu noktalara geldik.https://t.co/GqLCTSoM31 pic.twitter.com/z16j4XiEcD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Haziran 2018

“Bay Kemal, işte bu büyüyen Türkiye'nin alametidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla Trabzon'da 8 bin konut projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Trabzon'a 2002'ye kadar 73 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 79 senede bu kadar yol yapıldı. Biz buna 140 kilometre bölünmüş yol ilave ettik, 16 senede. Ayasofya kavşağı, Reşadiye köprülü kavşağı ve Karadeniz sahil yolunda da 6 adet olmak üzere Trabzon'da 9 adet tüneli yapıp trafiğe açtık. Bay Kemal, işte bu büyüyen Türkiye'nin alametidir." diye konuştu.

20 adet yol projesi

Maliyeti 4,2 milyar lira olan 20 adet yol projesinin yapımının da devam ettiğini ve bunların tamamının da iki yıla kadar tamamlanacağına vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu projelerden biri, Trabzon şehir geçişi devlet yoludur. Kanuni bulvarı yoluyla, Akyazı ve sahil bağlantı yollarından oluşan 24 kilometre uzunluğundaki bu projede, 12 adet köprülü kavşak, 17 adet tünel ve 55 adet köprü bulunuyor.

Tamamlanan kesimleri etap etap trafiğe açıyoruz. projenin tamamını inşallah iki yıla kadar tamamlıyoruz. Karadeniz'i, Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpekyolu güzergahında bulunan Zigana Dağı'nı aşılmaz olmaktan çıkarıyoruz.

Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Bu tünelle rakımı düşürüyor, dolayısıyla güzergahı 10 kilometre kısaltıyoruz. Tünel özellikle Trabzon Limanı'nın Türkiye'nin önemli limanlarından biri olmasını sağlayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Karadeniz'in Anadolu'ya açılan kapısı olan Zigana Tüneli'ni ve bağlantı yollarını önümüzdeki yıl inşallah bitiriyoruz.https://t.co/GqLCTSoM31 pic.twitter.com/GE6DAVzYQI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Haziran 2018

Erdoğan, mitingin ardından Ovit'e gideceğini ve bir başka önemli proje olan İkizdere-İspir yolundaki Ovit Tüneli'ni ve bağlantı yollarını açacaklarını, bundan Trabzon'un da yaralanacağını kaydetti.

"Hızlı tren olur da biz Trabzon'u bundan mahrum bırakır mıyız?" diyen Erdoğan, "Trabzon-Erzincan arasında bir hızlı tren hattı planlıyoruz. Maliyeti 5,2 katrilyon lira olacak bu projenin etüdüne başlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hızlı tren olur da biz Trabzon'u bundan mahrum bırakır mıyız? Trabzon-Erzincan arasında bir Hızlı tren hattı planlıyoruz.https://t.co/GqLCTSoM31 pic.twitter.com/8Q0cgygL1Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Haziran 2018

"Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık"

Trabzon Havalimanı'nı son 16 yılda yaptıkları yatırımlarla modernize ederek büyüttüklerini anlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"2003'te 429 bin yolcu trafiği, 2017'de 4 milyon 153 bine ulaştı. Sürmene'ye, Of'a, Vakfıkebir'e, Arsin'e yeni balıkçı barınakları yaptık. Trabzon Yat Limanı'nı inşa ettik. Trabzon Limanı'nı yeniden ele alarak onardık. İnşa ettiğimiz Atasu Barajı ile Trabzon'un 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşıladık. Şehir merkeziyle Yomra arasındaki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 92 kilometre uzunluğunda içme suyu ishale hattı ile modern bir içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz."

Karadeniz'de taşkınların hep ciddi sıkıntı olduğunu, bunun önüne geçmek için üst havzalarda teraslama, alt havzalarda ise dere ıslah çalışmaları yürüttüklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 92 adet taşkın koruma tesisi yaptık, 24 adedinin yapımı devam ediyor. Solaklı Vadisi'nde Of-Çaykara arasındaki 20 kilometrelik bir güzergahta örnek bir projeyi hayata geçirdik. Trabzon'un güzelliklerini tabiat turizmine kazandırarak hem bölge insanımızın hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacağız. Bunun için Altındere Vadisi Milli Parkı ile Seragölü Tabiat Parkı ve Uzungöl Tabiat Parkı'nın da içinde yer aldığı sekiz tabiat parkında gerekli çalışmaları yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a toplam 1,7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini vurgulayarak, "Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç. Çiftçiye bir şey verilmedi.' 1,7 katrilyon liradan bahsediyoruz. Bunu biz çiftçimize verdik." ifadelerini kullandı.

“Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız”

"Bu yıl fındık nasıl? Ne durumdayız? Verim iyi mi?" diye soran Erdoğan, "iyi" yanıtını alınca, "İyi, maşallah. Fındıkla ilgili bazı sıkıntıların olduğundan arkadaşlarım haberdar etti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız." karşılığını verdi.

Trabzonlu 74 bin kişiyi 2002'den bu yana İŞKUR kanalıyla iş sahibi yaptıklarını belirten Erdoğan, verdikleri 614 trilyon lira tutarındaki teşviklerden, Trabzon'da 326 bin işveren ve sigortalının istifade ettiğini anlattı.

Trabzon'a bir teknokent, bir araştırma geliştirme merkezi kurduklarını hatırlatan Erdoğan, Pazarkapı'da 26 dönümlük bir alanda 7 bin 700 kişilik kapasitesiyle, toplantı ve konferans salonuyla, derslikleriyle, kurs, atölye ve aşeviyle şehre büyük bir külliye kazandırıldığını bildirdi.

“Trabzon’da Türkiye’nin ilk deniz dolgulu sanayi alanı oluşturduk”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'a yatırım adası ve endüstri bölgesiyle, Türkiye'nin ilk deniz dolgulu sanayi alanını oluşturduklarını kaydederek, "Burada 3,6 katrilyon liralık yatırım yapılacak. Yatırımın büyüklüğünü görüyorsunuz. Ayrıca 7 bin kişiye istihdam sağlanacak. İnşallah bölgenin ilanını bu yıl içerisinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Trabzon, 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 'Vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit Trabzon vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz? Bütün bunlar için 24 Haziranda cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz? Hanım kardeşlerim, 24 Haziran'a kadar gece, gündüz çalışıyor muyuz? Gençler, 24 Haziran'a kadar tüm gençlerimize AK Parti'yi anlatıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtını alınca, "Maşallah, Trabzon'a da bu yakışır." karşılığını verdi.

“Bunlar öyle şaşkın ki..."

Geçen 16 yılda yaptıkları eser ve attıkları imzalarla aynı zamanda geleceğe de talip olduklarını belirten Erdoğan, bunun için "Kanal İstanbul, Türkiye'nin otomobili" dediklerini, yerli uçak, tank, helikopter motorunu üretecek adımlar attıklarını, yerli çipleri geliştirmeye çalıştıklarını, yerli yazılımlara öncelik verdiklerini ifade etti.

Erdoğan, bu kapsamda, araştırma ve geliştirme altyapılarını kurduklarını, yerli tasarımları teşvik ettiklerini, üretime yönelik yatırımları tüm imkanlarla desteklediklerini, lojistik merkezleri, limanlar, ulaşım hatları oluşturduklarını kaydetti.

“Ülkeye gelen turistleri dağlardan, bayırlardan atla, eşekle mi taşıyacaksınız?”

Bütün bunlar için vizyon, hazırlık ve proje gerektiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii en önemlisi de hayata geçirecek irade ve güç lazım. Şimdi size çok basit bir örnek vereceğim, birileri meydan meydan gezip 'Turist sayısını şu kadar artıracağız.' diyor değil mi? Ama aynı kişiler havalimanlarının inşasına karşı çıkıyor mu? Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Bay Muharrem öyle. Diğerleri de öyle. Peki aynı kişiler yeni yollar, tüneller, köprüler yapılmasına da karşı çıkıyor mu? Aynı kişiler, inşaat sektörünün gelişmesine, yani oteller, tesisler yapılmasına da karşı çıkıyor mu?

Bu nasıl iş? Ülkeye gelen turistleri dağlardan, bayırlardan atla, eşekle mi taşıyacaksınız? Bunlar hala atla, eşekle insanların geldiği dönemi yaşıyor. Ülkeye gelen turistleri sokakta mı yatıracaksınız? Ülkeye gelen turistlere hangi standardı, hangi hizmeti sunacaksınız? Bunlar şaşkın. Bunlar öyle şaşkın ki birinin söylediğini öteki yalanlıyor."

"O dönemlerden haberin yok mu?"

"Biz, latife olsun diye bir şey söylüyoruz. Onlar arkasına düşüp meydan meydan dolaşıyorlar. Çünkü kendilerinin söyleyecekleri sözü yok. Bunlar yıkım ekibi. Yıkmayı iş yapmak sanıyorlar. Eserleri olmadığı gibi hayalini bile kuramıyorlar." diyen Erdoğan, Trabzonlulardan "Türkiye'nin başına kara bulut gibi çöken bu yıkım ekibinin gölgesini 24 Haziran'da darmadağın etmelerini" istedi.

Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ağzına en çok sakız ettiği konulardan birinin de gençler olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Peki bunlar gençler için bugüne kadar ne yapmışlar? Biz, çocuklarımıza daha iyi şartlarda eğitim alsınlar diye 284 bin derslik yaptık, 585 bin yeni öğretmen atadık. Onlar, velileri kitap kuyruğunda bekletmek dışında ne yapmışlar? Biz, onların dönemini biliriz. Kırtasiyeci dükkanlarının önünde bir hafta beklediğimiz günleri biliriz. Bunlar CHP'nin iktidarıydı.

Okullarda teksir kağıtlarıyla, üst sınıflardaki ağabeylerimizden onları bile satın alamazdık. Bu günleri yaşadık mı? Şimdi ücretsiz olarak kitapları sıraların üstüne koyuyor muyuz? Bir kuruş para alıyor muyuz? Kitaplarımızın kalitesini biliyorsunuz.

Bunları getiren iktidar biziz, gençleri, yavrularımızı düşünen biziz. Ben, 75 kişilik sınıfta okudum. 100 kişinin üzerinde sınıflar da vardı ama şimdi hamdolsun 30'un üzerinde sınıf neredeyse kalmadı. Bu hale geldik. Bay Muharrem 'Öğretmenlik yaptım.' diyor. İnsaf, insaf. O dönemlerden haberin yok mu? Dürüst ol."

"Gerekli ders verilmeyecek mi?"

"Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek, gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yapmış bu CHP zihniyeti?" diye soran Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte buyurun. Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne'deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. Trabzon'dan bunlara oy çıkar mı? Bunlar öyle ki düşünün 7 Haziran seçiminden sonra benim Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor ve orada 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Öldürenler kimdi? Yine Kürtler ama suç onların mıydı?

Suç, şu anda aday olan kişinin davetiydi, onlar davet ettiler ve 53 Kürt kardeşimiz orada öldürüldü. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdü. Bunu nereye koyacaksın? Ne oldu şimdi? Söylediği laf şu 'Cumhurbaşkanı adayı ya bırak.' Ne demek 'Cumhurbaşkanı adayı ya bırak.

Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş, 'Mahkum değilmiş, tutukluymuş.' Tutukluluğun nedeni çok önemli."

“Ankara'dan İstanbul'a Kandil'in destekledikleriyle beraber yürümedi mi?”

Trabzon'un, gerekli olan dersi bunlara 24 Haziran'da vereceğine inandığını belirten Erdoğan, "Çünkü bizim, terör örgütleriyle yan yana, omuz omuza olanlara verecek oyumuz yok ama bunlar, bu CHP, Ankara'dan İstanbul'a Kandil'in destekledikleriyle beraber yürümedi mi? Yürüdü. Bunlara şimdi gerekli ders verilmeyecek mi? Siz, Osmanlı torunusunuz. Bunlara bir Osmanlı tokadı gerekmez mi? Ama sandıkta, demokratik. Buna göre adım atmamız lazım." dedi.

"Bunları nasıl inkar ediyorsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 584 yurttaki 452 bin yatak kapasitesi ile üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözdüklerini belirterek, "Onlar geçmişte öğrencilerimizi binaların bodrum katlarındaki izbe mekanlara terör örgütlerinin güdümündeki evlere mahkum etme dışında ne yaptı? Diyor ki; 'Biz üniversiteyi bedava yapacağız.' İnsaf. Üniversite zaten bedava Bay Muharrem. Bundan da haberin yok." ifadesini kullandı.

Göreve geldiklerinde üniversite öğrencilerine 45 lira burs verilirken, bu miktarı 470 liraya çıkardıklarını bildiren Erdoğan, ayrıca yüksek lisans öğrencilerine 940 lira, doktora öğrencilerine de bin 410 lira ödendiğini vurguladı.

Erdoğan, "Bay Muharrem, güya sen öğretmenlikten gelmişsin, bunları nasıl inkar ediyorsun? Bir gün de kalk şunları söyle ama söyleyemez. Onlar, geçmişte öğrencilerimizi parasızlıktan dolayı okulunu bırakıp gözyaşlarıyla memleketlerine dönmeye zorlamak için neler yaptılar neler. Biz şehirlerimize spor tesisleri, stadyumlar, sahalar kazandırdık." değerlendirmesini yaptı.

Lisanslı sporcu sayısının 278 bin iken 8,5 milyona yaklaştırdıklarına işaret eden Erdoğan, "Onlar, çocuklarımızı sokaklarda trafiğin, tozun, toprağın içinde spor yapmak zorunda bırakmanın dışında ne yapmışlar?" dedi.

Erdoğan, geniş bant internet abonesi sayısını 3 binden 69 milyona çıkardıklarını ve mobil telefon abonesini de 23 milyondan 79 milyona yükseltildiğini bildirerek, "Onlar sansürcü, faşist geçmişlerinin tezahürüyle farklı hiçbir görüşe tahammül etmemek dışında ne yaptılar? Biz ailesinin durumuna bakmaksızın 18 yaşına kadar her doğanı genel sağlık sigortasına tabi tuttuk. Türkiye'den haberleri olmadığı için onların aklı daha yeni başlarına gelmiş. Aynı şeyi söylüyorlar." diye konuştu.

"Burs yükselmiş oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yeni bir müjdesinin olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gencimize, eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz. Yani burs biraz daha yükselmiş oluyor. Gençlerimiz ağaç dikmeden üniversiteye hazırlık kursuna, yaşlı bakımından kodlama yazılım eğitimine kadar geniş bir alanda görev alacaklar. Her yıl tam 100 bin öğrencimiz, bu şekilde eğitim öğretimini sürdürdüğü şehre katkıda bulunacak."

Muhalefetin gençler için dişe dokunur bir projesinin kesinlikle bulunmadığına işaret eden Erdoğan, alandakilere "Bu kifayetsiz muhterislere, bu istismarcılara, bu yalancılara 24 Haziran'da derslerini veriyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü Meclis diyor muyuz? Güçlü hükümet diyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Türkiye'nin geleceğine göz dikenlere Rabia’mızla cevap veriyor muyuz?" diye seslendi.

Kaynak: AA