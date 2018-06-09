Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi: Başkent'in çehresini değiştirecek dev yatırımlar

Millet bahçesi, metro hattının uzatılması, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 55 bin kapasiteli yeni stat, fuar alanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara mitinginde başkent ile ilgili projeleri arka arkaya sıraladı.

"Ankara'ya dev bir millet bahçesini oluşturuyoruz"

Erdoğan, Ankara'ya yapılacak en önemli yatırım millet bahçesinin güzergahını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'ya diğer şehirlerimizden daha farklı dev bir Millet Bahçesi kazandırıyoruz.https://t.co/DAUeJy4tSX pic.twitter.com/hmYJPe8iIA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

"Ankara'ya diğer şehirlerimizden de farklı bir millet bahçesini kazandırıyoruz. Millet bahçemizin bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki kavşaktan başlayacak, eski hipodrom alanını, Atatürk Kültür Merkezi'ni, yeni yapılacak stadı, Arena Spor Salonu'nu, Gençlik Parkı'nı içine alıp yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını, Adliye binasının bulunduğu alanı da kuşatarak Melike Hatun Camii'ne ve oradan Ulus'taki heykele kadar uzanacak. İşte böyle dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz."

"Millet bahçesinin içinde stat, konser alanı, cami olacak"

Erdoğan, projenin detaylarını da duyurdu.

"Artık yeşil Ankara olacak. Millet bahçemiz stadından konser salonuna camisine kadar büyük bir eser olacak. İngilizin 200 metrekareden oluşan Hyde Parkı varsa bizim de devasa millet bahçemiz olacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın olduğu yerde kültür sanat bölgesine dönüşecek. Millet bahçesinin içinde ulaşım yollarla ve dışında tramvay hatlarıyla sağlanacak."

"Ankara'yı ve metroyu uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın hızlı hatların kalbi olacağını, metro hattının uzatılacağını açıkladı.

"Yapımı devam eden yeni hatlarla Ankara'yı ülkemizin doğusu batısı güneyi ve kuzeyiyle de birleştireceğiz. Ankara-Afyonkarahisar-Uşak hızlı tren hattını 2019'da hizmete açıyoruz. AKM gar Kızılay metro uzantısının yapımını başlattık, 3 yıla biter. Seçim beyannamesinde açıkladığımız yeni raylar sistemler var. Ankara'yı ve metroyu uzatıyoruz. 15 km uzatacağız. Gar ile Ovacık arasında Gar ile Kuyubaşı arasında metro hattı kuruyoruz."

"Kahramankazan dünyanın sayılı uzay bölgelerinden olacak"

Erdoğan, Kahramankazan'a Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuracaklarını müjdeledi.

"Kahramankazan'da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu tesisin ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar inşaatına başlanıyor. Bunun yanında Ankara'ya kurduğumuz 4 yeni organize sanayi bölgesiyle organize sanayi bölgesi sayımızı 12'ye ulaştırdık."

"55 bin kişilik uluslararası standartlarda yeni stad geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs stadı yerine uluslararası standartlara uygun yeni bir stat yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'ya 55 bin kişilik yeni bir stadyum yapacağız.https://t.co/DAUeJy4tSX pic.twitter.com/99VnmdlJbw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

"İkinci projemiz Ankara'ya kazandıracağımız 55 bin kişilik yeni stadyumumuzdur. Uluslararası. Ama bakıyorsun bir tane cumhurbaşkanı adayı diyor ki 'Ne stadyumu ya bunların hepsini ben yıkarım' diyor. Mevcut 19 Mayıs stadının uluslararası standartlara uygun, dünya çapındaki şampiyonların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir stadı da Ankara'ya kazandırıyoruz. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla, 6 bin araçlık otoparkıyla, yeşil alanlarıyla bu stad başkente yakışır bir eser olacaktır. Süper Lig'e çıkan Ankaragümüze de başarılar diliyorum. O taraftarlar da aramızda. Yeni stadımız Ankaragücümüzün şampiyonluk karşılaşmalarına ev sahipliği yapacaktır. "

"Fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz"

Erdoğan, Akyurt'a yapılacak olan fuar alanının inşasına ilerleyen günlerde başlanacağını duyurdu.

"Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşasına başlanıyor, ihale yapıldı ve bir yıl içinde yapılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz.https://t.co/DAUeJy4tSX pic.twitter.com/hP5Lxvxwly — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber