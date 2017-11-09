Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Ülkemizde muhtarları görmezden gelerek hiçbir işi hakkıyla yapmak mümkün değildir.

-Hayatın her alanında muhtarlarımız görmemiz lazım. Yeni yönetim sisteminde muhtarlarımızın çok öneli görevler üstleneceğinden eminim.

-Mahallelerin teşkili için bir alt va üst nüfus sınırı yapmalıyız. 50 nüfuslu muhtarlık maliyeti artırır. Nüfus itibariyle sınırı artırarak, kaliteyi de artırmaya imkan tanımalıyız.

-Muhtarlıklarımız sadece bir mühürden ibaret olmaktan çıkartmalıyız. Onlara daha işlevsel bir noktaya taşımalıyız.Bu anlayışla seçimlere gireceğimizi biliyorum.

-Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası tek bir günü yoktur. Son 15 yılda ülkemiz her alanda gelişme kaydetti.

-Türkiye'yi sevmek demek 81 vilayetimizin tamamını şu yüreğe sığdırmak demektir. Birliğimizi beraberliğimizi korumak için birlikte çalışıyoruz.

-Yeri geldi darbeci cuntacı kılığında, yeri geldi uluslararası kuruluş, yeri geldi terörist olarak karşımıza çıkan düşmanların amacı bu ülkeye diz çöktürmekti. 15 Temmuz bu sinsi ihanetin üstü örtülemez hali olarak karşımıza çıktı. Ama milletimiz daha tanklar köprüye çıktığı anda meseleyi çözdü hainleri teşhis etti ve harekete geçti.

-FETÖ ihanet çetesine karşı yapılan mücadele, millete pranga vurmaya kalkışanlara bir isyandır. Milletimle gurur duyuyorum.

-O gece millet genci yaşlısı meydanlar döküldü ve onlarla meydanlarda buluştuk. F-16'lar, helikopterler bomba yağdırıyordu ama halkım bundan kaçmadı. Çünkü onlar biliyordu ki yok olmaya değil şehadete gidiyorlardı. Ne mutlu bu millete. Türkiye geleceğine çok daha güvenli bakıyor. FETÖ'nün arkasından gidenler nerede? Bir kısmı hapiste bir kısmı kaçtı. Pensilvanya'daki kendine ayrılmış arazide köleleriyle yaşıyor. Hak yerini bulacaktır. Mazlumlaırn ahı çıkacaktır. Bu zulme ortak olanlar da hesap verecektir. PKK'yı nasıl inine kadar sürüyorsak bunların da izini inine kadar süreceğiz.

-Ankara'da gazilerimize yapılan saldırıyla ilgili olarak üzüntümü belirtmek istiyorum. Çocuklarımıza bu yanlış davranışları anlatmalıyız. Bu yanlışların önüne geçmeliyiz. Her anında şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olan bir Cumhurbaşkanı olarak üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Bu hukuk meselesinden ziyade bir kültür meselesidir. Hak ettikleri cezayı bulacaklardır.

-Terör örgütlerinin raf önrü bitince, sarf malzemesi gibi çöpe atılırlar. Bu örgüt hizmet, himmet diyerek memlekete 40 yıldır memlekete ihanet ediyorlar.

-FETÖ ihanet çetesiyle hareket edenler bunun hesabını vermek zorundadır. Tüm ikazlara rağmen örgütün yanında yer alan bunun bedelini ödeyecektir. Bir bu ülkeyi 1 dolara satan, çukur eylemleriyle ihanet edenlere boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Bu alçakların yanında yer alanları affetmeyeceğiz. Bu ülkenin geleceğini karartmaya kalkanlara acımayız. Bizim milletimize sözümüz var ya, gerekirse baş vereceğiz ama asla baş eğmeyeceğiz.

-Ana muhalefet partisinin tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karışısında üzüntümü ifade etmek isterim. Üstelik şahsıma diktatörlük suçlaması da ayrıca bizi üzmüştür. Şahsım diktatör olsaydı sen böyle konuşamazdın. Onun için 2019 büyük bir imtihan mart ve kasım seçimlerinde halkım bunlara dersi gerektiği şekilde verecektir.

-15 Temmuz'a tiyatro diyecek kadar alçaldılar. Madem kontrollü darbeydi niye o zaman Yeşilköy'de oturup kaldın, niye onlarla anlaştın? Niye sonra Bakırköy Belediye Başkanı'nın kahvesini içtin? Tiyatronun baş aktörlerinden biri sensin çünkü. Tankın üzerine hani ilk sen çıkacaktın ne oldu sana kaçmak yakışır kaçmak ve o gün de sana yakışanı yaptın. Bu yiğit işidir, er işidir, sen de o yürek yok.

-En büyük er meydanı olan seçim sandıklarında milletimiz dersini verecektir. Bizim biliyorsunuz Rabiamız var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Vatanın gerçek sahipleri burada ama bu devletten nasibini alamayanlar da orada. Hiç endişe etmeyin biz bugüne kadar hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Böyle geldik böyle gidiyoruz. Rabbim inşallah bizi kendisinden başka hiçbir gücün karşısında eğilmeyi nasip etmesin.