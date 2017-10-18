Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan konuşmasının başında Muhtarlar gününü kutlayarak başladı ve şunları kaydetti;

"Hedefimiz 2019 Kasım ayına kadar tüm muhtarlarımızla bir araya gelmektir. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz şimdiden tebrik ediyorum. Bu anlamlı gn vesilesi ile tüm muhtarlarımza Rabbimden muaffakiyetler diliyorum. Seçimle iş başına gelen ilk basamak olan muhtarlık görevini çok önemli buluyorum."

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin halkı hedef aldığnı belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ellerinden gelseler bizleri bir dakika bile bu hizmet makamında tutmazlar ülkemizde darbeler her şeyden ve herkesten önce vatandaşı hedef almıştır. 15 Temmuz'da ihanet çetesinin gözü dönmüş canileri tunç yürekli kahramanlarına ateş kusmakta tereddüt etmediler. Ama milletimiz öyle bir irade ortaya koydu ki tarihte eş benzeri görülmedi.Yavaş yavaş neticelenmeye bayşlayan davalarda suçlu bulunan herkes derecesine göre ihanetinin cezasını bulur. Yurt dışına kaçmış olyanların hiçbirini kendi hline bırakmayacağız. Türkiye ve Türk milletine bu ihaneti yapanların hiç biri rahat etmeyecek milletimizi esir etmek için çabalayan şarlatanlar da onun ipini elinde tutanlar da hak ettiğini bulacak. Türkiye sadece FETÖ'yle değil diğer terör örgütleriyle de mücadelesini sürdürüyor. Ben burada muhtar kardeşlerimizle sadece buluşmuyorum bu aynı zamanda dertleşmektir. Çünkü sizin iradeniz çok önemli"

Ayrıntılar geliyor...