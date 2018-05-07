Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi partimizde kabul ederiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirdikleri baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sayın Vucic'i Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısı vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

"Hedef ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak"

Konseyi ekim ayında Sırbistan'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında değerli dostum Vucic ile birlikte imzaladığımız ortak siyasi bildiri ile kurmuştuk. Bugün de konseyin ilk toplantısını ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Konsey vesilesiyle ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma imkanı bulduk. Ayrıca güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Ticaret hacmimizin ilk kez 2017 yılında 1 milyar dolar eşiğini aşmış olması sevindiricidir. Fakat 2018 temenni ediyorum ki bu milyar doları 2 milyar dolara daha sonra da 3 milyar dolara ve hedef 5 milyar dolara çıkmak.

"Belgrad-Saraybosna otoyolu projesi bir dostluk ve barış projesidir"

Bu projeler bölgesel istikrar, huzur, refah ve bütünleşme yolunda önemli bir rol oynayacaktır. Ülkemizin de katkılarıyla inşa edilmesi öngörülen Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi bölgesel ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak, her şeyden önce bir dostluk, barış projesidir. Bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi arzu ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin ülkemizin Balkanlar’daki faaliyetleriyle Sırbistan-Bosna Hersek ile kurduğu güçlü işbirliğinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır. https://t.co/3pY8FXcsxZ pic.twitter.com/UaCISG2hkX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Mayıs 2018

"Meyve veren ağaç taşlanır"

Birilerinin ülkemizin Balkanlar'daki faaliyetleriyle, Sırbistan, Bosna Hersek ile kurduğu güçlü işbirliğinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu çevreler Türkiye'nin gayretlerini manipüle etmeye, olduğundan farklı yansıtmaya çalışıyor. Şüphesiz meyve veren ağaç taşlanır. Türkiye'nin çabaları da kriz ve istikrarsızlıktan medet umanların planlarına, bölgeye dair hevesleri olanlara çok büyük darbe indirmektedir. Bizim bu kesimlere tavsiyemiz boş işlerle uğraşmak yerine Balkanların barış ve istikrarına katkı verecek konularda yoğunlaşsınlar ve burada bir gayret koysunlar.

Yatırımların karşılıklı olarak artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. İş adamalarımızın Sırbistan'ın farklı bölgelerinde hayata geçirdiği yatırımları gururla takip ediyoruz. Değerli dostumla İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik. Kendilerifne bir heyecan verelim istedik ve Sırbistan'da yatırımları daha da artırmaları konusunda tavsiyelerimiz oldu. Bu toplantıda firmaların karşılıklı yatırımlar konusunda ne kadar istekli olduklarını bir kez daha görme fırsatı yakaladım. Bunda değerli dostum Vucic'in büyük payı var. Zatı devletleri müteşebbislere gerçekten takdire şayan destek veriyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bundan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Girişimcilerimizin gerek ikili gerekse karşılıklı olarak bu tür yatırımlara girmeleri ikili olarak üçüncü ülkelerde yatırımlara girmeleri inanıyorum ki bu birlikteliği çok daha güçlü hale getirecektir. Sırbistan'ın ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi için tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün gayretimiz, bölgeye barışı hakim kılmak. Çünkü dünya barışa hasret. Bizler de Balkanlar'da barışın egemen olmasını istiyoruz.https://t.co/3pY8FXcsxZ pic.twitter.com/94kQVkCuJH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Mayıs 2018

"Batı, Türkiye'nin duruşunu hazmedemiyor"

Batı, özellikle Balkanlar'da Türkiye'nin duruşunu pek hazmedemiyor ve Türkiye'nin bölgede attığı adımları, girişimleri, gayretleri hazmedemiyor. Fakat hazmetse de hazmetmese de biz özellikle Batı'da, Balkanlar'da bu tür yapabileceğimiz ne varsa ki bunları TİKA ile yoğun bir şekilde yapıyoruz. Özellikle tarihi eserlerin ihyası için, inşası için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin FETÖ ile mücadelesinde kıymetli dostumun en başından itibaren açıkladığı ve sürdürdüğü desteği unutmamız mümkün değildir. Kendisine bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sırbistan'ın PKK ile mücadele konusunda verdiği destek için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Sırbistan'la ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri enerji ve polis işbirliği olmak üzere bazı önemli belgeleri az önce malum imzaladık. Bu akdi temel üzerinde bu alandaki ilişkilerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. TİKA'nın Sırbistan'da hayata geçirdiği 220'nin üzerindeki proje ikili iş birliğinin önemli bir ayağını oluşturuyor. Yunus Emre Kültür Merkezi, Türkçe öğrenmek isteyen Sırp dostlarımıza hizmet veriyor. Türkiye burslarıyla her yıl Sırbistan'dan onlarca öğrenciye üniversite imkanı sunuyoruz. Sırbistan'daki Sancak halkı ile Türkiye'deki sancak kökenli vatandaşlarımız iki ülke arasındaki en güçlü insani köprüdür. Bu bağı güçlendirmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Yeni Pazarlı kardeşlerime sahsıma verdikleri fahri hemşerilik beraatı ve şehrin anahtarı için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yeni Pazarlılar ile kardeştik, şimdi de hemşehri olduk. 2015 yılında dostum Vucic'e verildiğini öğrendiğim bu anlamlı ünvanı hayatım boyunca onurla taşıyacağım.

"Sırbistan'la gerekirse paket turizm noktasında planlamalara girelim"

Turizmde gerek Sırbistan'dan Türkiye'ye gerek Türkiye'den Sırbistan'a giden turist sayısı büyük önem arzediyor. Çünkü bu hizmet sektörüne bir hareket getirecektir. Hizmet sektörüne bir hareketin gelmesi inanıyorum ki ciddi manada Sırbistan'ı rahatlatacaktır. Bizim bu konuda ciddi deneyimimiz var. 40 milyonluk bir turist potansiyeli ile Türkiye ciddi bir tırmanış içerisinde ve hizmet sektöründeki bu birikimimizi, bu tecrübemizi istiyoruz ki Sırbistan'la paylaşalım ve Sırbistan'la gerekirse paket turizm noktasında planlamalara girelim çünkü birbirimize yakın iki komşuyuz. Bu adımları da atmamız mümkün.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce’nin randevu talebine kısa zamanda cevap vereceğiz. Partimizde kendisini kabul edebilirim.https://t.co/3pY8FXcsxZ pic.twitter.com/9ivL7oRltn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Mayıs 2018

"Partimizde kendilerini kabul ederiz"

Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler malum partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Dolayısı ile hem partinin genel başkanı olarak hem de partimde bu kabulun daha doğru olacağını düşünüyorum. Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de kısa zamanda bir cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur.

Türkiye ile Sırbistan arasında 6 anlaşma imzalandı

Ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Vucic huzurunda iki ülke arasında, farklı alanlarda 6 anlaşmaya imza atıldı.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki Ulaştırma Alanında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma, İnşa ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic tarafından imzalandı.

İki ülke arasındaki, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Arslan ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic imzaladı.

Türkiye Polis Akademisi ve Sırbistan Kriminalistik ve Polis Çalışmaları Akademisi Arasında Bilimsel Çalışmalar ve Polis Eğitimi Üzerine İşbirliği Protokolü'ne, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic imza attı.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması'nı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sırbistan Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanı Branislav Nedimovic imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sırbistan Cumhuriyeti Madencilik ve Enerji Bakanlığı Arasında Yenilenebilir Enerji ve Doğalgaz Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic tarafından imzalandı.

Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Antic imza attı.

Kaynak: TRT Haber, AA