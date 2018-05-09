Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ile görüştü

Seçim sürecinin önemli görüşmelerinden biri AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova milletveki Muharrem İnce ile görüştü.

İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel Merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

"Sohbet ettik"

Erdoğan-İnce görüşmesi 40 dakika sürdü. İnce, kabulün ardından gazetecilere konuştu.

"Sayın Genel Başkana ve AK Parti'ye, partisine başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik."

"Birbirlerine başarı dilediler"

Elitaş ise, "Güzel bir sohbet oldu. Birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu." diye konuştu.

Gazetecilerin, İnce'nin "Dertleştik" dediğini hatırlatması üzerine ise Elitaş, "Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş." karşılığını verdi.

İnce, tüm adaylarla görüşüyor

Muharrem İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yaptı, randevu talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine cevap vererek, "Partimde kendilerini kabul edebilirim." dedi.

Edirne'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı

Muharrem İnce, bugün de Edirne mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

"Şimdi, az önce cevap geldi, sayın Erdoğan’da bu akşam saat 21.00’de parti genel merkezinde kabul edeceklermiş. Şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim."

Karamollaoğlu ve Akşener ile bir araya geldi

Muharrem İnce, Ankara'da Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ile görüştü.

Demirtaşı da ziyaret etti

İnce, HDP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da cezaevinde ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edebileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber