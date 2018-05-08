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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesinde tarih netleşmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşmesiyle ilgili bir sorun olmadığını ve henüz tarihin netleşmediğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesinde tarih netleşmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, gazetecilerin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili sorularını yanıtladı. 

"Talepte bulundular. Benim yani randevu noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Partide kendisine bir randevu verebiliriz." diyen Erdoğan, randevu tarihinin ise belli olmadığından bahsetti.

Erdoğan dün İnce'nin randevu talebine cevap vererek, "Partimde kendilerini kabul edebilirim" demişti.

Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerdeki Bursa'nın Gemlik ilçesindeki mitingde adaylara başarı dilemek için randevu isteyeceğini söyledi.

"Yarın bütün adaylardan görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğim. Kim randevu verirse gidip konuşacağım. Sayın Erdoğan randevu verirse gideceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim, milletin işinde küslük olmaz. Çağırmazsa da kendisi bilir. Hepsine gideceğim."

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Muharrem İnce, cumhurbaşkanı erdoğan
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