  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi başladı

Seçim sürecinin önemli görüşmelerinden biri AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşiyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova milletveki Muharrem İnce, Genel Merkez'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. 

Muharrem İnce, tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yaptı, randevu talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine cevap vererek, "Partimde kendilerini kabul edebilirim." dedi.

Muharrem İnce bugün de mitinglerine Edirne mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu akşam görüşeceğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, muharrem, ince, AK PARTİ GENEL MERKEZ
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