Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin yaklaşımları kendilerine zarar verir

TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni sırasında CHP milletvekilleri ayağa kalkmamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kürsüye geldiğinde CHP'liler salonu terk etmişti.

Erdoğan'a Azerbaycan ve KKTC ziyaretleri sırasında ana muhalefetin o tavrı soruldu.

"Muhalefetin bu tür yaklaşımları kendilerine zarar verir"

Bu tavırların muhalefete zarar vereceğinden bahseden Erdoğan şunları söyledi:



"Muhalefetin bu tür yaklaşımları kendilerine zarar verir. Bize hiçbir zarar vermez. Bunların hepsi milletin gözü önünde oluyor. Gizli saklı değil. Örneğin İstiklal Marşı okunacağı anda bile birilerinin kaşına gözüne bakarak ayağa kalkanlar milletin gözünden kaçmadı. İstiklal Marşı bu milletin marşıdır belli bir grubun marşı değildir. Cumhurbaşkanı içeri girerken ayağa kalkmış kalkmamış hiç umurumda değil. O da yine kendilerine fatura ettikleri bana göre bir harekettir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP milletvekillerinin salonu terketmesini oy kullanan vatandaşlara saygısızlık olarak nitelendirdi.

"Tayyip Erdoğan cumhurun başkanı olarak oraya inmiştir ve 26 milyon 334 bin kişinin oyunu almış bir Cumhurbaşkanı var. Kabul edersin etmezsin, bu 26 milyon 334 bin kişiye saygısızlıktır. Onun için de yine benim bir hocamın ifadesiydi. Nefisini bil, kendini bil, haddini bil derler. Bu işler rastgele olan işler değil."

"Teröre karşı mücadelemizi asla geri adım atmadan devam ettireceğiz"

Erdoğan, Soylu ve Akar’ın teröre ve dış güçlere karşı amansız bir mücadele verdiğini söyledi:

"Süleyman Bey'e tavır koymuşlar ya da diğer arkadaşlara, Hulusi Bey'e tavır koymuşlar ki şimdi kimin kime neden tavır koyduğu ortada. Şimdi söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Şimdi Milli Savunma Bakanımız ne yaptı? Vatanı korumanın, teröre karşı dış güçlere karşı mücadelesini verdi, Süleyman Bey ne yaptı? Teröre karşı, dış güçlere karşı amansız bir mücadele verdi."

"Terörle mücadelede asla geri adım atmayacağız" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bütün bu mücadeleyi verenlere karşı eğer burada bir ittifak oluşuyorsa, bu onların gerçek kimliklerini göstermesi bakımından çok önemli, ama bizim için önemli değil. Biz sadece güler geçeriz. Ama şunu bilsinler ki biz teröre karşı olan mücadelemizi asla geri adım atmadan devam ettireceğiz."

"Sen Kürdü Kürde vurdurmuşsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyareti de vardı.



"Biz ne dedik İstanbul’dan Ankara’ya adalet adı altında yürüyüş yapanlar bu yürüyüşü kimle yaptılar? Terör örgütünün desteklediği kişilerle yaptılar. İlk ziyaretini kime yaptı adayları? Söylediğimde birileri gocunuyor. Terör örgütünün arkasında olduğu ve adeta bir terörist başı gibi, 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bir kişi bu ve Diyarbakır’da sokağa döktü herkesi. Sorumlusu kim? Sen bir partinin başında olduğunu söylüyorsun, ölenler kim Kürt, öldüren kim onlar da Kürt. Sen Kürdü Kürde vurdurmuşsun."

Erdoğan şöyle devam etti:



"Bunlar Kürt’lerin adına konuşuyor. Yasal boşluktan istifade geldi aday oldu. Temenni ediyorum bu dönemde parlamento o boşluğu doldurulacaktır, yasal düzenlemelerle bunları da önü kapanacaktır. İç ve dış terör bunlarla mücadelemiz devam edecektir. Ciddi mesafeler aldık ama bunu hiç rehavete kapılmadan devam ettireceğiz."

Kaynak: TRT Haber