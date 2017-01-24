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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Mozambik'te, Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi tarafından törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambikte resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Tanzanya temaslarını tamamlamasının ardından, Doğu Afrika turunun ikinci durağı olan Mozambik programına başladı.

Başkent Mapota'daki Kahramanlar Meydanı'nda bulunan Matola Anıtı'na çelenk koyan Erdoğan, ardından Nyusi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nyusi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışları eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Nyusi, Devlet Başkanlığı Sarayı'na geçti.

Erdoğan ve Nyusi, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere başladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik, Doğu Afrika turu, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi
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