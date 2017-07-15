Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle beraber Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.
Erdoğan'ın hitabı sonrası 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunacak ve saygı ışıkları yakılacak. Daha sonra köprüde inşa edilen Şehitler Makamı açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle beraber Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle beraber Şehitler Köprüsü'ne yürüdü.
Erdoğan'ın hitabı sonrası 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunacak ve saygı ışıkları yakılacak. Daha sonra köprüde inşa edilen Şehitler Makamı açılacak.