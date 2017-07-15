Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Nakkaştepe'ye geldi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile "Milli Birlik Yürüyüşü"ne katıldı. Yürüyüşte, Erdoğan'ın Türk bayrağı tişörtleri giyinen torunları Ahmet Akif ve Mahinur Albayrak da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Makamı'nın yanından yürüyerek tören alanına geldi. Erdoğan'ı tören alanında İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı.

Tören alanındaki vatandaşlara, Erdoğan'ın yürüyüşü dev ekranlardan izletildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuştu.

'Vatanına sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesiyle ilgili, "Özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan,"Ödediğimiz bedel ağır. Anaların, babaların, eşlerin, kardeşlerin, evlatların göz yaşlarına, yürek yangınlarına değer biçmek asla mümkün değildir ama bu fedakarlıkların karşılığında elde ettiğimiz istiklalimize ve istikbalimize de değer biçemeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz ilk değil son saldırı da olmayacaktır. FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız." ifadelerini kullandı.

'Bizim arkamızda binlerce yıllık devlet geleneğimiz var'

Erdoğan, "Karşımızdaki örgütler gördüğümüz yapılarından ibaret olmayabilir. Ancak şunu da bilsinler; Türkiye de göründüğünden ibaret değildir. Bizim arkamızda da binlerce yıllık devlet geleneğimiz var. Bunu da böyle bilmeleri lazım. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız, işte bu geleneğin sembolüdür. Bizim arkamızda bin 400 yıllık bir medeniyet birikimi var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rastgele bir araya gelmiş insan topluluklarıyla milletler arasındaki fark, işte budur. Topluluklar sadece anlık çıkarları için bir arada bulunurlar, milletlerin ise ortak geçmişleri, ortak değerleri, ortak hayalleri vardır. Bunlar uğrunda gerektiğinde canlarını vermeyi göze alırlar. Türk milleti, 15 Temmuz'da binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi kutsallarını korumak uğruna canını vermekten çekinmeyeceğini göstermiştir." dedi.

'Saldırılar ve ihanetler birleştiriyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demir filizinin ateşle yoğrulup çelikleşmesi gibi yaşadığımız saldırılar ve ihanetler de bizi işte bu tabloda birleştirdiği gibi hamdolsun birleştiriyor, bütünleştiriyor, güçlendiriyor." diye konuştu.

'Gerekirse bir ölecek ama bin dirileceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Biz dirileri şerefli, ölüleri şanlı Türk milleti olarak coğrafyamızın, bölgemizin, dünyanın geleceğine talibiz. Bizi ne terör örgütlerinin alçakça saldırıları, ne onları kullanan güçlerin sinsi oyunları çökertebilir. Biz işte bu ruhu, bu inancı, bu iddiayı kaybettiğimiz gün biteriz. Bunu iyi görün. Allah'ın izniyle o gün asla gelmeyecek. Gerekirse bir ölecek ama bin dirileceğiz. Ölümü ölümle korkutarak yolumuza devam edeceğiz. Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız." dedi.

'Arkalarında kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz'

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişimi, milletimize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık, yıllık kuyruk acılarının çok iyi farkındayız. FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını, PKK olmadığını, DEAŞ'ın sadece DEAŞ olmadığını, diğer terör örgütlerinin sadece görünen yüzlerinden ibaret olmadığını, çok iyi biliyoruz. Arkalarında kimlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz ama şu da bir gerçek ki piyonları ezip geçmeden, kaleleri, filleri, atları, veziri alamaz, şahı da mat edemeyiz."

'Bu millete saygısızlıktır, hakarettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bazıları ne diyor ısrarla; kontrollü darbe. Milletimizin bu şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir, bu ahlaksızlıktır. Doğru, doğru o gece 23.15, havalimanına iniyor, Atatürk Havalimanı ve benim İstanbul havalimanında on binlerce kardeşim orada. Tanklar VIP'nin önünde ve geliyor. Bu tanklar orada duruyor ya, dışarı çıkamıyor bu beyefendi. Önce korkuyor ve gidiyorlar görüşüyorlar. Görüşmeyi yaptıktan sonra tankların koruması altında bu Kılıçdaroğlu denilen zat oradan çıkıyor Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Biz Yenikapı buluşmasına bu beyefendiyi de davet ettik. Bilseydim etmezdim. Bunları sonradan öğreniyoruz. Önce davetime olumsuz cevap verdi. Son anda cumartesi Yenikapı, cuma günü gelebileceğini bildirdiler. Fakat Yenikapı ruhundan da hiçbir şey alamamış ki ne dedi; 'kontrollü darbedir.' İnsan utanır utanır. Bu 250 şehidimize saygısızlıktır, hakarettir, 2 bin 193 gazimize saygısızlıktır, hakarettir, bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bunu nasıl söylüyorsun. Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil, bu milletin yüreği var yüreği. O yürek sende yok. Bu mücadele ödleklerin mücadelesi değildir, vandalların mücadelesi değildir."

'Unutmayacağız, unutturmayacağız'

Erdoğan, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Eğer 15 Temmuz'un bize verdiği dersleri doğru şekilde okumazsak, yeni 15 Temmuzları yaşamamız kaçınılmaz olacaktır. Üstelik bir sonraki 15 Temmuz'da düşmanın karşımıza hangi oyunlarla çıkacağını, kimleri kullanacağını da bilemeyiz. Müslüman akıllı insandır. Aynı delikten iki defa ısırılmaz." dedi.

'Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkaralım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise."