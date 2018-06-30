Cumhurbaşkanı Erdoğan milli tenisçi Eraydın'ı kutladı

Türk sporcular, 18. Akdeniz Oyun'larında madalyaları bir bir topluyor. Milli tenisçi Başak Eraydın, bugün çıktığı karşılaşmadan altın madalyayı alarak ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altın madalya kazanan milli tenisçi Eraydın'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tenisçi Başak Eraydın'a bir tebrik telgrafı gönderdi.

Tenis ve atletizm dallarında 2 madalya

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyonun 9. gün sabah seansındaki finaller tamamlandı.

Milli tenisçi Başak Eraydın, tek kadınlar finalinde Fransız rakibi Fiona Ferro'yu 6-7, 6-3, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek altın madalya elde etti.

Erkeklerde ise milli atlet Kaan Kigen Özbilen, yarı maraton finalinde 1:04:19.00'luk derecesiyle üçüncülük elde ederek bronz madalyaya uzandı.

Kaynak: AA