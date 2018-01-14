Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli mutabakatla Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Tokat'ta halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli ve yerli iradenin önemine dikkat çekerek, "Milli mutabakatımızla milli birliğimizle beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Ve Burada attığımız adımlarla beraber inşallah, bir birlik beraberlik işte geçenlerde sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz, görüşmeleri duydunuz gördünüz. İnşallah bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak tavanda da tabanda da karşımızdaki CHP zihniyeti gereken dersi milletten alacaktır." dedi.

Ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı gereken dersi vereceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paralel devletmiş şuymuş buymuş. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki bu vatanı bölmeye gayret eder askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla millet olarak F-16 oluruz. Helikopterlerimizle tank toplarımızla hep beraber inlerine kadar girdik giriyoruz ve gireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Neredesin? Pensilvanya'da. Ne işin var orada? Zannediyorki ABD beni ölene dek koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır, sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen bu millete bu ümmete ihanet ettin. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşına: Zannediyor ki 'ABD beni ölene dek koruyacak'. Seni biraz daha kullanır kullanır sonra kirli çamaşır gibi atar.https://t.co/vFhcIDwW07 pic.twitter.com/bZ2QFQf8B4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Ocak 2018

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