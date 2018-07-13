Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatı altında milletimizin şahitliğinde atıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında emeği geçen tüm milletvekillerimizi, askerlerimizi, komutanlarımızı tüm kahramanlarımızı yad ediyorum.

Anadolu'nun kapılarını ebedi yurdumuz olarak açtığımız Malazgirt'ten bu güne kadar vatanı uğruna toprağa düşmüş tüm gazi ve şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bilhassa son yıllarda sınırlarımızın içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonlarıyla 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

15 Temmuz geldi çattı. İkinci yıl inşallah 81 vilayetimizde anma törenlerimizi başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ikinci yılı unutulmaz bir hale getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 98 yıl önce olduğu gibi, milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz.https://t.co/SjJYiAISkl pic.twitter.com/YEHIWycfcq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Temmuz 2018

"Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz"

Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz.

Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1. Meclis gazi bir Meclisti. Şu andaki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir.https://t.co/SjJYiAISkl pic.twitter.com/jEimQeHHEt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Temmuz 2018

Birinci Meclis gazi bir meclisti şu anki meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir. İlk meclisten bu güne kadar milli iradenin temsilcisi olarak görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz.

"Hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız"

Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirtmemek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün eski Meclis binasındaki bu törenimizi işte bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyoruz.Dün bu sıralarda devleti kurtarmak ve istiklali sağlamak için bir araya gelinmişti. Bugün ise Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmenin kararlılığı ile buradayız.

Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşenleri en güzel şekilde yerine getirecek ve böylece Türkiyemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız.https://t.co/SjJYiAISkl pic.twitter.com/BmYtRhMg4O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Temmuz 2018

"Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız"

Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı göreve başlama töreninde de belirttiğim gibi, Türkiye olarak yeni bir başlangıç yaptık. Meclisimiz en iyi kanunları çıkaracak. En iyi yasama faaliyetlerini yürütecek. Yargımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde adaletin tecellisi için çalışacak. Sivil toplum kuruluşlarımız, medyamız, sanatkarımız, sporcumuz, sanatçımız velhasıl milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirecek böylece Türkiye'mizi muasır medeniyetler üzerine çıkaracağız.

16 yıda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye'yi 2,5 kat daha büyüterek ülkemizin refahını artırmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız.https://t.co/SjJYiAISkl pic.twitter.com/8mRjBc2K3H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Temmuz 2018

"İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız"

Biz milletimizle yola çıkmış, nice engelleri yine milletimizle aşarak bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim derdimiz milletimizin derdidir. Bizim öfkemiz de milletimizin öfkesidir. Bizim yanımızda milletimiz var. Karşımızda ise terör örgütleri var. Karşımızda ülkemizin büyümesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar var. Yaptığımız yatırımları hazmedemeyen sinsi rakiplerimiz var içeride ve dışarıda.

İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız.

Kaynak: TRT Haber