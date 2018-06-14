Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletvekilimizin ağabeyini PKK'lılar öldürdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

“Milletvekilimizin ağabeyi PKK’lılar tarafından öldürüldü”

Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Milletvekilimizin aynı zamanda adayımızın ağabeyi bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Birçok kardeşi de yaralı vaziyette, ağır olanlar var hastanede. Onlara da Rabbim'den şifalar diliyorum. Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın bu seçim çalışmasını hazmedemeyen, bunu kabullenemeyenler dün ne ise bugün de aynıdır.

Olayda milletvekilimizin kardeşinin yanında karşı taraftan da iki kişi öldü. 9 yaralı var. Milletvekilimizin hayatını kaybeden kardeşine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum.

Şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz, bu hazımsızlık bunları iyice çılgınlaştırıyor. Artık önümüzdeki durumu görüyorlar. Güneydoğuda, doğudaki gelişmeleri görüyorlar. Tabii bunu şimdi hazmedemiyorlar."

“Kardeşlerimizi PKK ve HDP şiddetine terk etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-8 Ekim olaylarında 53 vatandaşın ellerine kanları bulaşanların, çukur eylemlerinde on binlerce Kürt vatandaşın evini başına yıkanların, bir kez daha AK Parti mensuplarını hedef aldığını belirterek, "Biliyorsunuz bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok il ve ilçe yöneticimizi ne yazık ki şehit ettiler. Biz bölgedeki Kürtleri, PKK'nın ve HDP'nin boyunduruğundan kurtarma yolunda mesafe katettikçe, bunlar yine en iyi bildikleri iş olan şiddete kayıyorlar. Bu şiddet, silah ellerinden alındığı anda, şu anda geldikleri noktaya bir defa gelemeyecekler. Ne bölgedeki kardeşlerimizi, ne partimiz mensuplarını, PKK ve HDP şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kudüs'ü İsrail'in insafına asla bırakmayacağız"

İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız. Türkiye'yi tekrar eski pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar. Bu operasyonların gayesi Türkiye'nin pençelerini sökmektir. Milletimize diz çöktürmek istiyorlar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız hale geliyorlar.

BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum.

Kaynak: AA/TRT Haber