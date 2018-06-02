Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kılıçarslan Meydanı'nda yapılan Konya mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Konya ezelden beridir bizim yol arkadaşımız olmuştur. Bunun için hep Konya'ya bak Türkiye'yi gör dedik. Şimdi yol boyu gelirken maşallah nasıl kitleler vardı Konya bugün bir başka. Rabbim bu mahabbetimizi eksiltmesin, yol arkadaşlığımızı daim kılsın. Bunun için hep Konya kazansın Türkiye kazansın dedik.

"24 Haziran'da yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz"

Bugün de Konyamız ve ülkemiz için çok büyük hedeflerimiz çok büyük hayallerimiz var. İnşallah hep birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte, istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizle yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.

Şimdi sizlere soruyorum, 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?, 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?, 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Vakit Konya vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Maşallah ne kadar bir coşku, ne kadar güzel bir hava unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak, Konya şahlanacak.

"Biz herşeyimizle buradayız, ama sen bundan anlamazsın adayın da anlamaz"

Konuşuyor, konuşuyor para var mı? diyor. Sen esere bak esere. Kaynakları çeşitlendiriyoruz. Zaten hamdolsun para da var. 16 yıldır bütün bu yatırımlar İnce sayın İnce san Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Niye bilsin ki. İhtiyaçları var mı? İşte Konya'yı bunlar bilse o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu anlarlar. Konya'ya son 16 yılda 47 katrilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal senin genel müdür olduğun hastanelerde benim vatandaşlarım can çekişirken sen diyordun ki ben ne yapayım hükümet. İşte bak biz herşeyimizle buradayız. Sağlık tesislerimizle, şehir hastanelerimizle, devlet hastanelerimizle halkımızın yanındayız. Ama sen bundan anlamazsın senin adayın da anlamaz.

"Sen olsaydın aday o zaman"

Ne diyor? Muharrem gel bakalım Muharrem diyor. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı değil parti genel başkanı okuyor. Sen olsaydın aday o zaman. Bunların durumu rezalet. Ne diyor şimdi Bay Kemal'in adayı, 'Biz bu işlerle uğraşmayız.' O zaman niye aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar.

"Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı"

Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın.https://t.co/3RBylNc1iR pic.twitter.com/49paOWccsm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Haziran 2018

Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın.

Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Her şeyden önce o iftar parti iftarı değil esnaf ve zanaatkarlarımızın düzenlediği bir iftardır. Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerin sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez.

"Eski stadı millet bahçesi yapıyoruz"

Eğitimde 7644 yeni derslik yaptık, 105 milyon lira eğitim desteği sağladık. Konya'da üniversite sayısı 2 tane daha arttı. Bu yıl 5300 kişilik 3 yıl içinde de 11614 kişilik yurtlar açarak yüksek öğrenimde yurt kapasitemizi 30 bin 520'ye ulaştıracağız. 42 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzu Konyalı spor severlerin hizmetine soktuk mu? Şimdi de stat doyumu olmaz, milli maçlarımızı yapar hale geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Eski stadı millet bahçesi yapıyoruz. Artık alacaksınız çocuklarınızı yanınınza inşallah bu muhteşem proje ile Konya'da zaten bu tür yerler çok ama buna ilave yer yapmış olacağız. Çünkü yeşil bu ülkede bizimle gelişti. Çevre bizimle, sağolsun Konya'da sağolsun belediye başkanı arkadaşlarım başta Tahir bey olmak üzere Konya'nın çehresini değiştirdiler. Havalimanından buraya gelirken sağı solu her teraf yemyeşil, pırıl pırıl. İnşallah şimdi de millet bahçesi ile bunu daha güzel hale getireceğiz. Konya'da ilk defa bisiklet yarışları için bir veledrom inşa ediyoruz. Konya bisiklet kullanmada Türkiye'nin bir numarası. İhalesi Ağustos ayında yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya-Karaman hızlı treni inşallah bu yıl sonu açılıyor. Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyor.https://t.co/3RBylNc1iR pic.twitter.com/p8lCX2Ssez — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber