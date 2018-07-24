Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İhtiyaç duyulması halinde her türlü yardıma hazır olduğumuzu Yunan bakanlara ilettik. Bu elim hadise konusunda ülkem ve milletim adına tüm Yunan halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum.

"Bakanlarımız eylem planları hazırlıyor"

Yemin törenimizin hemen ardından bakanlarımızı kamuoyuna açıkladık. Bakan yardımcılarımızın bir kısmının atamasını yaptık. Bakanlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili eylem planları hazırlıyor.

OHAL'i kaldırmamız önemli bir adım, söz verdik, sözümüzü yerine getirdik.

"Milletimizin askerlikle bağlarının kopmasını istemiyoruz"

Terörle mücadele ihtiyaç duyulan düzenlemeler Meclisimiz tatile girmeden hayata geçecek. Bedelli askerlik kanunun da bu hafta hayata geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde biz, yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'yi bedelliye ihtiyaç kalmayan bir duruma getireceğiz.

Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir ve onun ruhundaki o hassasiyeti, o inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve taktiki olarak verebileceğimiz hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir.https://t.co/vfUBPTL5Hv pic.twitter.com/0RslxPeIiQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Temmuz 2018

"Bizim için önemli olan ülkemizin neye ihtiyacı olduğudur"

İhtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde veya belli yerlerde OHAL ilan etme yetkimiz vardır. Böyle bir ortamda hiç kimsenin ülkemizi terörle mücadele konusunda çıkardığı kanunlar konusunda eleştirmeye hakkı olamaz. Bizim için önemli olan kimin ne dediği değil, ülkemizin neye ihtiyacı olduğudur.

Hudutlarımız dibinde tek bir terörist kalmayana, tüm Suriyeli kardeşlerimiz huzur içinde evlerine dönene kadar bu ülkedeki operasyonlarımız devam edecek. Devletimiz ve milletimiz için beka meselesi olarak gördüğümüz bu konuda kimse bize engel olamaz.

Yahudi Ulus Devlet Kanunu

Bu coğrafyada çekilen her acının sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Hiç şüphesiz bölgemizdeki en mazlum coğrafya Filistin'dir. Karşımızda kendisi dışında hiç kimsenin hukukunu tanımayan bir devlet vardır.

Kendi topraklarını savunmaktan başka hiçbir suçları olmayan sivil Filistinlilerin üzerine tankıyla, füzesiyle giden İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki, en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır

Hitlerin, ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin, bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler'in ruhu, İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak İsrail yönetiminin tüm haksızlıklarına, uyguladığı tüm zulümlere karşı çıkmayı, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.https://t.co/vfUBPTL5Hv pic.twitter.com/Cd2V9VfoBT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Temmuz 2018

"Bugün yaşananlara susanlar, yarın yaşanacakların müsebbibi olacaktır"

İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Bugün yaşananlara susanlar yarın yaşanacakların müsebbibi olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya kuruluşlarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.https://t.co/vfUBPTL5Hvpic.twitter.com/IPHIRViZln — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Temmuz 2018

"Yatırımcıları Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum"

Buradan uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır.

"Seçimlerde aldığımız sonuçları analiz ediyoruz"

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında ve milletvekilliğinde aldığımız sonuçları analiz ediyoruz. Özellikle 1 Kasım’a göre oy kaybettiğimiz yerleri ve bunların sebeplerini tüm detaylarıyla anlamaya çalışıyoruz. Çıkardığımız sonuçları bir sonraki seçim için ders haline dönüştürüyoruz. Başka partiler kendi iç kavgalarıyla, çekişmeleriyle uğraşabilir. Bizim böyle bir lüksümüz yok. Milletimiz bizden hizmet bekliyor.

Kaynak: TRT Haber / AA