Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz eski devir siyaset tarzından çok çekti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yüreği Erciyes gibi yüce Kayseri, gönlü Kayseri Ovası, Develi Ovası, Mandal Ovası gibi engin Kayseri. Anadolu'daki tüm kadim uygarlıkların beşiği Kayseri. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın emaneti Kayseri. Türk tarihinin sancaktarı Kayseri. Sanayinin ticaretin, tarımın, eğitimin medarı iftiharı Kayseri.

Tüm dünyaya bunu gösteren Kayseri. Alimler abitler şehri kayseri. Şehitler gaziler diyarı Kayseri. Seni kalpten selamlıyorum Kayseri.

Bizi bugün burada bir kez daha buluşturan rabbime dua ediyorum. Bize sizler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbime hamdediyorum.

Buradan inşallah 24 Haziran'a yürüyoruz. 16 Nisan halkoylamasında yüzde 68 gibi rekor bir oyla bir kez daha bize destek olan mücadelemizde yanımızda olduğunu gösteren tüm Kayserili kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kayseri AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerinin en yakın şahidi idi. İnşallah Kayseri 24 Haziran'da altını çiziyorum, erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracak illerin de başında gelecektir. Ey Kayseri 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeye hazır mıyız? Ey Kayseri 24 Haziran'da güçlü ve itibarlı meclisi ile etkili ve istikrarlı hükümeti ile bağımsız ve tarafsız yargısı ile yeni bir Türkiye'ye merhaba demeye hazır mıyız?

"Birileri bir fitne fesat kaynatıyor"

Şimdi birşey soracağım birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Partiye vermeyeceğim. Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle birşey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun bu tezgah kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz. Kayseri buna muktedirdir. Kayseri'de bu oyun sökmez. Kayseri, 24 Haziran'da gelişmiş demokrasisi ile sınırlarımız içinde ve dışında sağlanmış güvenliği ile daha güçlü bir Türkiye'ye yürümeye hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız?https://t.co/fHX1agbmrA pic.twitter.com/9OUWvfDXbS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

Her zaman milletinin ve devletinin yanında yer alan Kayseri budur. İşte 2023 hedeflerimize birlikte yürümek istediğimiz Kayseri budur. Kayseri'nin hanımları kendiniz aileniz ve ülkeniz için 24 Haziran'a kadar gece gündüz koşturmaya var mıyız? Benim bildiğim tanıdığım sevdiğim güvendiğim Kayseri işte budur. Rabbim hepinizden razı olsun.

"Yıl sonuna doğru 4 yeni şehir hastanesini hizmete alacağız"

Kardeşlerim, Kayseri bize destek verdi. Biz de Kayseri'ye destek verdik. Kayseri'ye son 15 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 20 milyar liralık yatırım yaptık. Eski rakamla 20 katrilyon. Eğitimde 4337 yeni derslik kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 5 bin kapasiteli yurtlar açtık. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 41 adet sağlık tesisi yaptık. 2 Adet Devlet Hastanemizin inşaası da sürüyor. Biraz sonra şehrimize kazandırdığımız yani Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Kayseri'ye yakışır değil mi? Biz de Kayseri'ye yakışanı yaptık. Bunlar benim belediye başkanlığı dönemindeki rüyamdı. Bugün de açılışını yapıyoruz. Maliyeti ne biliyor musunuz? 430 milyon euro. Yani liradan bahsetmiyorum euro. Niye çünkü Kayseri'ye yakışan bu. Kapıdan girdiğin zaman burada yok yok herşey var. Yatak sayısı 1607 içinde 6 ayrı hastanesi var örnek bir sağlık kuruluşu. Kayseri ile birlikte ülkemizde beşinci şehir hastanemizi açmış oluyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar dört şehir hastanesini daha hizmete alacağız.

"Biz eserlerimizle milletin karşısındayız"

Şimdi birileri çıkmış, diyor ya cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilcek. Diyorlar ya cumhurbaşkanı adayı yatırımlarıyla tanınmış olacak. O aday nerede? Canım kardeşlerim Ziya Paşa güzel söylemiş, Eşek zerdüz palan vursan eşşek yine eşşektir. Bir başka sözünde ise, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletimizin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı neyi ile milletin karşısında. Bizim bu millete bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından eser vermeye başladık, başbakanlığımızda devam ettik, cumhurbaşkanlığımızda da devam ediyoruz. Bizi buralara siz getirdiniz. Sizinle birlikte büyüdük sizinle birlikte büyümeye devam edeceğiz.

"Milletimiz bu eski devir siyaset tarzından çok çekti"

24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha demokrasiden özgürlüklerden yana kullanmaya hazır mıyız? Rabbim sizlerden razı olsun. Kardeşlerim, Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran'da bir seçime gidiyor. Seçim tarihinin açıklandığı 18 Nisan'dan bu güne yaşananları şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Ana muhalefetin ve onunla birlikte hareket edenlerin cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferleri, ittifak arayışları konusundaki tavırlarına, hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır, ilkesizlik olacaktır, millete saygısızlık olacaktır. Ne yaptılar? Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, yok kapı dediler, yok pencere dediler; en sonunda ince siyasette karar kıldılar. Ülkemiz önünde öyle bir mesele olduğunu hiç düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasım ayında olsaydı da aynı şey olacaktı. Şimdi iki hafta oynadılar belki o zaman iki ay oynayacaklardı. Kimlerin siyaseti kendi çıkarları için düşündüğünü tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Milletimiz bu eski devir siyaset tarzından çok çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, yok kapı dediler, yok pencere dediler; sonunda ince siyasette karar kıldılar.https://t.co/fHX1agbmrA pic.twitter.com/kgeqFroUK4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

Hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçlar beklemek akıl karı değildir. Öyleyse meselenin özüne inme vakti gelmiş demektir. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'nin 3,5 kat büyümesi, bir takım hastalıkların her defasında nüksetmesine engel olamadı. Kimini milletimizle paylaştık, kimini paylaşamadık. Ama öyle şeyler yaşadık ki artık bu anlayışla bu yönetim şekliyle daha fazla gidemeyeceğimizi gördük. 15 Temmuz darbe girişimi milletimizin de artık bu gidişe dur deme kararında olduğunu gösterdi. Milletimiz 15 Temmuz'da hemen sokağa çıkıp istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Rabbim ne buyuruyor; Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir. Türk milletini esir etmek için başlatılan darbe girişimi tarihimizin en büyük diriliş hamlesine dönüştü.

"Ayrılığa, gayrılığa son artık birlik zamanı"

MHP ile kurduğumuz, BBP'nin de destek verdiği seçim ittifakıyla milletimizin karşısına çıktık. Dün adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı. Yenikapı ruhu, 'Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda bütünleştik mi? Zira ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Ayrılığa gayrılığa son. Şimdi birlik beraberlik zamanı. Yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin manifestomuzu milletimiz ile paylaşacağız. Bu arada devlet işlerini de ihmal etmeyecek gerek yurt içinde gerek yurt dışında çalışmaları yürüteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararımızı verdik, adımımızı attık. Şimdi İdlib, Tel Rıfat, Mümbiç. Buralarda da bu teröristleri kazıyacağız. İnlerine girdik, devam edeceğiz.https://t.co/fHX1agbmrA pic.twitter.com/ZIg7O5iHws — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

"Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 406"

Ana muhalefetin başındaki zat Afrin'e gitmeyin diyor. Beyefendi, sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ne olacaktı? Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz, üzerine üzerine gideriz. Bizim hizmetlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Onun için Afrin'e gittiğimiz gibi Fırat Kalkanı Harekatı'nda da önce Cerablus dedik. Ardından El bab dedik ve 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4406 oldu.https://t.co/fHX1agbmrA pic.twitter.com/GpBid7Bp4f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

Afrin'e girdik ve kontrolümüz altına aldık. Son olarak Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 406. Kararımızı verdik adımızı attık.

Kaynak: TRT Haber