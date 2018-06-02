Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet sana Temel Paşa'nın apoletlerini sökme fırsatını vermez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kılıçarslan Meydanı'nda yapılan Konya mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Konya ezelden beridir bizim yol arkadaşımız olmuştur. Bunun için hep Konya'ya bak Türkiye'yi gör dedik. Şimdi yol boyu gelirken maşallah nasıl kitleler vardı Konya bugün bir başka. Rabbim bu mahabbetimizi eksiltmesin, yol arkadaşlığımızı daim kılsın. Bunun için hep Konya kazansın Türkiye kazansın dedik.

"24 Haziran'da yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz"

Bugün de Konyamız ve ülkemiz için çok büyük hedeflerimiz çok büyük hayallerimiz var. İnşallah hep birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte, istikbalimize sahip çıkma konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizle yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.

Şimdi sizlere soruyorum, 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?, 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?, 24 Haziran'da güçlü hükümet için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Vakit Konya vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Maşallah ne kadar bir coşku, ne kadar güzel bir hava unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak, Konya şahlanacak.

"Biz herşeyimizle buradayız, ama sen bundan anlamazsın adayın da anlamaz"

Konuşuyor, konuşuyor para var mı? diyor. Sen esere bak esere. Kaynakları çeşitlendiriyoruz. Zaten hamdolsun para da var. 16 yıldır bütün bu yatırımlar İnce sayın İnce san Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Niye bilsin ki. İhtiyaçları var mı? İşte Konya'yı bunlar bilse o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu anlarlar. Konya'ya son 16 yılda 47 katrilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal senin genel müdür olduğun hastanelerde benim vatandaşlarım can çekişirken sen diyordun ki ben ne yapayım hükümet. İşte bak biz herşeyimizle buradayız. Sağlık tesislerimizle, şehir hastanelerimizle, devlet hastanelerimizle halkımızın yanındayız. Ama sen bundan anlamazsın senin adayın da anlamaz.

"Sen olsaydın aday o zaman"

Ne diyor? Muharrem gel bakalım Muharrem diyor. Seçim beyannamesini kim okuyor? Cumhurbaşkanı adayı değil, parti genel başkanı. Sen olsaydın aday o zaman, bunların durumu rezalet. Ne diyor şimdi Bay Kemal'in adayı, 'Biz bu işlerle uğraşmayız.' O zaman niye aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar.

"Senin genel başkanın da hırsız"

CHP adayı dün Bilecik'te milletin gözüne baka baka, içinde kendisinin de olduğu yüce Meclis'e hırsız ithamında bulundu. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iftira, yalan, hakaret, riyakarlık, utanmazlık hastalığı anlaşılan o ki CHP'nin cumhurbaşkanı adayına da bulaşmış, biz güçlü Meclis diyerek, Gazi Meclis'in ve milletvekillerimizin itibarını yükseltmeye çalışıyoruz onlar hırsız diye hakaret ediyor. Bu ne demektir yani senin genel başkanın da hırsız. Öyle mi, Meclis'in hepsi hırsız olduğuna göre, senin genel başkanın da hırsız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın.https://t.co/3RBylNc1iR pic.twitter.com/49paOWccsm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Haziran 2018

"Hazırsanız varım dedim ve gittik"

Sizden gece gündüz çalışmanızı istiyorum. Ben de çalışıyorum, durmuyorum. Gece Taksim meydanındaydım. Taksim Camiini gezdim, yıktığımız Atatürk Kültür Merkezi vardı şimdi orada dev bir opera yapıyoruz, orayı gezdim. Hamdolsun vatandaşlarımız sahura kadar dimdik ayakta. 2 gün önce de Ankara'da bin 44 kişilik yurtta öğrencilerle sahur yaptık. Güzel bir sahur oldu. Fakat benim de doğrusu aklımda değildi bir twet attı. 'Bizimle çay içmeye var mısın' dedi. Ben de 'Hazırsanız varım' dedim ve gittik. Dersimizi çalışmıştık, onlarla çay içtik. Partili gençlerin liseden üniversiteye, çalışanlara kadar tüm gençlere AK Parti"yi anlatmalarını istiyorum.

"Eskiye döneceğiz diyorlar"

Peki diğerleri ne anlatıyor? Söyleyeyim, 'Yıkacağız, yaptırmayacağız, kapatacağız, iptal edeceğiz, eskiye döneceğiz' diyorlar. Hatta hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Milletvekiline hırsız diyecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl böyle bir ifade kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman. Nasıl bunu kullanıyorsun. Senin partinin milletvekilleri de hırsız. Neymiş boyacı öyle demiş, şu hale bak. Aklı nereden alıyor. Buna göre de milletvekillerine bunu söylüyor. Ben de tüm milletvekillerine diyorum ki bu İnce'ye hepiniz dava açın. Benim vekillerime hırsız ithamında bulunan İnce'ye dava açın."

Ben de dava açtım. Niye açtım? Pensilvanya'dan icazet alarak partiyi kurmuşuz. Senin eğer akıl hocan oysa yanmışsın zaten. Ama bu bay Kemal ne kadar yalancıysa bu da o kadar yalancı. ispat edeceksin, eğer bunu ispat etmezsen namertsin dedim. Bir şey söyleyebildi mi? Bir tane yazarın kitabından bir mısra aldı ve o mısrada kalktı o yazar bir cevap verdi. 'Benim o yazım somut değildir, soyuttur, dolayısıyla bunun arkasında duramam' dedi. Buyur, hadi bakalım şimdi ben dava açtım. Bu davayı da Allah'ın izniyle kazanacağım. Ama sıkışınca ne demeye başladı? 'Bunu cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra konuşalım.' dedi. Ne demek? Yüreğin varsa, sıkıyorsa çık delilini göster. Ama Bay Kemal de öyleydi. Onun için Bay Kemal'den çok dava kazandım, epey para aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce, millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlık yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz.https://t.co/3RBylNc1iR pic.twitter.com/F14vrTa2iy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Haziran 2018

"Muharrem İnce, millet sana Temel Paşa'nın apoletlerini sökme fırsatını vermez"

Bugün yeni bir herze daha yumurtlayıp, bakın bu çok önemli Zeytin Dalı Harekatı'mızın kahraman komutanı İsmail Metin Temel paşamıza saldırmış. Sebebi ne biliyor musunuz? 2. Ordu Komutanımız bende Malatya'ya gittiğimde Malatya'da Türkiye esnaf sanatkarlar odası orada o akşam bir iftar verdi. Malatya'da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına 2. Ordu komutanımızın katılmasına beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da oraya katılır mış? Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Herşeyden önce Malatya'daki iftar parti iftarı değil esnaf ve sanatkarlarımızın düzenlediği bir iftar. Tüm şehir protokolü gibi elbette 2. Ordu komutanımız da oradaydı. Üstelik bizim Metin paşamızla Zeytin Dalı Harekatı'ndan gelen çok yakın bir hukukumuz da var. Muharrem İnce millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerin sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP genel başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz.

"Eski stadı millet bahçesi yapıyoruz"

Eğitimde 7644 yeni derslik yaptık, 105 milyon lira eğitim desteği sağladık. Konya'da üniversite sayısı 2 tane daha arttı. Bu yıl 5300 kişilik 3 yıl içinde de 11614 kişilik yurtlar açarak yüksek öğrenimde yurt kapasitemizi 30 bin 520'ye ulaştıracağız. 42 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzu Konyalı spor severlerin hizmetine soktuk mu? Şimdi de stat doyumu olmaz, milli maçlarımızı yapar hale geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Eski stadı millet bahçesi yapıyoruz. Artık alacaksınız çocuklarınızı yanınınza inşallah bu muhteşem proje ile Konya'da zaten bu tür yerler çok ama buna ilave yer yapmış olacağız. Çünkü yeşil bu ülkede bizimle gelişti. Çevre bizimle, sağolsun Konya'da sağolsun belediye başkanı arkadaşlarım başta Tahir bey olmak üzere Konya'nın çehresini değiştirdiler. Havalimanından buraya gelirken sağı solu her teraf yemyeşil, pırıl pırıl. İnşallah şimdi de millet bahçesi ile bunu daha güzel hale getireceğiz.

"İlk defa ülkede veledrom Konya'da inşa edilecek"

Konya, bisiklet kullanımında Türkiye'nin bir numarası. Şimdi veledrom ile bu işi daha ileriye taşıyoruz. İhalesi Ağustos'ta yapılacak, kısa sürede de hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya-Karaman hızlı treni inşallah bu yıl sonu açılıyor. Biz proje üretiyoruz onlar laf üretiyor.https://t.co/3RBylNc1iR pic.twitter.com/p8lCX2Ssez — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber