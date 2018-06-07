Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet kıraathaneleri kuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Bu meydandan öyle bir seslenelim ki eli kanlı zalimlerin yüreği titresin. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? 24 Haziran'da için şahsımı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?

"Hatay'ı seçim zamanı hatırlayanlardan olmadım"

Hatay, bizim baştacımız, gurur ve ilham kaynağımızdır. Hatay 29 Haziran 1930 tarihinde özgürlüğüne kavuştu. Hatay'ın kapısını seçim zamanı çalan, hatırlayanlardan olmadım, Başbakanken de geldim, Cumhurbaşkanıyken de geliyorum, sizlerin mutluluğunuza ortak oldum, Zeytin Dalı sebebiyle de 2 kez geldim Hatay'a.

"16 yılda Hatay'a 27 buçuk katrilyonluk yatırım yaptık"

16 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak bir Hatay inşa ettik mi? Yapılan yatırım 16 yılda 27 buçuk katrilyonluk yatırım yaptık.Biz laf üretmiyoruz, icraat üretiyoruz, biz icraat kadrosuyuz.

"Hatay'da eski stadyumu millet bahçesi yapacağız"

Hatay'a 2 yıl içerisinde de 2750 kişilik yurtları gençlerimizin hizmetine sunacağız. Hatay'a 25 bin seyircili bir stadyum kazandırıyoruz.Stadyumun inşaatını inşallah bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Millet bahçelerinden birini de Hatay'a kazandırıyoruz. Eski stadyumu millet bahçesi yapacağız.

"Ücretsiz ve 24 saat açık olacak Millet kıraathaneleri kuracağız"

Yeni bir projem daha var onu söyleyeyim. Millet kıraathaneleri kuracağız. Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane, içinde çayı kahvesi olacak, gençlerimiz yaşlılarımız gelecek hem kitabını alacak, hem çayını kahvesini yudumlayacak. Buralar ücretsiz ve 24 saat açık olacak.

"Şehir hastaneleri yıl sonuna kadar 9 belki 10 olacak"

Şuanda 5 tane şehir hastanesi bitirdik, yıl sonuna kadar 9 belki 10 olacak. Bay Kemal'e 24 Haziran'da gereken dersi vermeye hazır mıyız?

TOKİ ile 8 bin konut projesini hayata geçirdik, bölünmüş yolları 502 kilometreye çıkardık. Nasıl Ferhat Şirin için dağları deldiyse biz de Hatay için Amanos Dağları'nı deliyoruz.

"Hatay'a 4 baraj, 2 gölet inşa ediyoruz"

Hatay Havalimanı'mıza 4 milyonluk bir terminal binası kazandırdık. Hatay bir tarım şehri, tarım alanında potansiyelini kullanamıyordu. Hatay'ın su hasretini bitirecek, kalkınmasını hızlandıracak 4 baraj, 2 gölet daha inşa ediyoruz. Ayrıca 346 bin dekar tarım arazisini daha suya kavuşturuyoruz.

Muharrem İnce, 24 Haziran'da kaybedersen bırakıp gidecek misin? Bay Kemal yapmadı, sen de onun talebesisin, senin yapacağına da biz güvenmiyoruz. Kaynak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satacaklarmış zavallı bunlar.

Hataylı çiftçilerimize 2.2 katrilyonluk destek verdik. Turizm kapasitesini artırmak içinde 2 adet kültür hanı inşa ediyoruz. Uzun Çarşı'yı da restore ederek sizin hizmetinize sunacağız.

"Çok büyük projeler için destek talep ediyoruz"

Biz muhalefetin adayları gibi yıkmak değil, çok büyük projeler için destek talep ediyoruz. Halka hizmeti hakka hizmet olarak görmeyenin ülkeyi idare etmesi mümkün değildir. Siyasetçi milletten aldığı emaneti hakkıyla taşıyan kişidir. Kendi partisinin emanet edilmediği kişiye ülkeyi emanet edebilir misiniz? Terör örgütünün desteklediği bir kişiyi cezaevinde niye ziyaret edersin?Bunlar 6-7 Ekim'de Diyarbakır'da 53 kardeşimi sokağa çıkararak öldürenler değil mi? Böyle bir talimatı veren kişiyi sen niye cezaevinde ziyaret ediyorsun?

Şu ana kadar Muharrem İnce'nin ve Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye yönelik bir şey bulamazsınız. Biz Afrin'i teröristlerden temizlemeseydik, terör örgütü buralarda kan dökmeye devam edecekti.

"İsmail Metin Paşa'ya o edep dışı lafları edemezsin"

Bay Muharrem ben İnce değilim ben aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanıyım. Cahil bunlar yahu. Anayasaya göre ben başkomutanım, Afrin'e çıkılması talimatını veren benim. Anayasanın vermiş olduğu yetkiyi ben kullanırım. İsmail Metin Paşa'ya o edep dışı lafları edemezsin, onun apoletlerini sökmek senin haddine mi... Eli kanlı cahiller için kullanmadığınız ifadeleri Afrin'i terörden temizleyen kahramanlar için kullanıyorsunuz. Bu ne hadsizlik, edep dışılıktır.

Kaynak: TRT Haber