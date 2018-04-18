Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında ‘erken seçim’ çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çıkışı Ankara’yı hareketlendirdi. Bahçeli’nin ‘26 Ağustos’ta seçim yapılsın’ çağrısının ardından gözler bugün yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 13.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşecek.

Bahçeli’den sürpriz çağrı

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında, MHP’nin takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağını belirtti. Türkiye’nin bu ağırlığın altında daha fazla kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Bahçeli, seçimlerin 3 Kasım 2019’dan önce yapılmasını teklif etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi artık cumhurun namusuna emanettir. pic.twitter.com/3dj3F2oYHy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos’ta yapılması gerektiğini dile getiren Bahçeli, “Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 26 Ağustos'ta hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimi yapılmalıdır.https://t.co/0db99WsLg4 pic.twitter.com/wbLb8sZJ9L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘2019’ vurgusu

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısına çevrildi. Erdoğan'ın, seçimler için 2019 vurgusu yapması dikkat çekiciydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, “Yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Cumhurun ittifakı ile inşallah Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylaması ile sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“13.30’da Sayın Bahçeli ile görüşmemiz olacak”

AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP liderinin çağrısına yanıt vermedi. Ama iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelmek için randevulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak.https://t.co/xC4X4O1WvL pic.twitter.com/vKMKW84xTj — TRT HABER (@trthaber) 17 Nisan 2018

MHP liderinin çağrısı, grup toplantısından sonra da Cumhurbaşkanı'na soruldu. Erdoğan, “13.30’da sayın bahçeli ile görüşmemiz olacak. 13.30'daki görüşmede değerlendiririz. Şu an söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimizi grupta söyledik” dedi.

Kaynak: TRT Haber