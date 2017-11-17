Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile her türlü adımı atmaya hazırız

Seçim barajı önerisi, olası seçim ittifakları ve Atatürk tartışmaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemin tüm bu sıcak konularını Katar’da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’den gelen ittifak çağrısına yeşil ışık yaktı.

Erdoğan, " Belki bir seçim öncesi ittifak düşünülebilir, onun üzerinde durulabilir. Bu da yetkili kurullarımızın çalışması, gerekli değerlendirmeleri yapması gereken bir iştir. Bunlar da bu ülkenin evlatlarının birbirleriyle neler yapabildiğini göstermesi açısından çok çok önemlidir." dedi.

“MHP ile her türlü adımı atmaya varız”

Erdoğan, Bahçeli’nin “AK Parti ile sonuna kadar birlikte mücadele etmeye kararlıdır” sözlerini değerlendirdi.

Erdoğan, "Vatanseverlik noktasında, ülkemizin değerleri noktasında milli yerli olacak her konuda; hele hele terör örgütleriyle dayanışma içinde olan bir Ana Muhalefet partisi karşısında, yerli ve milli olarak vatanımızın çıkarları tüm milletimizin çıkarları noktasında MHP ile biz her türlü adımı atmaya varız. Bu konuda tereddüdümüz dahi yoktur." dedi.

'Atatürk’ü sevmek başka bir şeydir, Atatürkçülük yapmak başka bir şeydir'

10 Kasım’da başlayan “Atatürkçülük” tartışması da gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk'ü sevmek başka bir şeydir, Atatürkçülük yapmak başka bir şeydir. Bizim antalmak istediğimiz budur.

Erdoğan, enflasyon rakamlarını da değerlendirdi. Bankaları eleştirdi.

Kaynak: TRT Haber