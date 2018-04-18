Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışı siyaseti hareketlendirdi. Devlet Bahçeli'nin "26 Ağustos'ta" seçim yapılsın çağrısının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Erdoğan, MHP liderinin çağrısına yanıt vermedi ama iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de bir araya gelmek için randevulaştı. Bahçeli, Erdoğan'la görüşmek üzere Külliye'ye geçti. Görüşme 13:30'da başladı ve yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:30'da görüşmeyle ilgili açıklama yapacak. Başbakan Yıldırım da Külliye'ye gitti. Öte yandan görüşmenin ardından Bahçeli parti yetkilileriyle bir araya geldi.

İşte kritik görüşmeden kareler;

MHP'nin 26 Ağustos'ta seçim yapılsın çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrasında son sözü söyleyecek.

"Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değil"

Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında şunları söyledi ve sürpriz bir çağrı yaptı.

"Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019’a kadar daha fazla dayanması bu aşamada mümkün, makul değil. Teklifimiz şudur: 26 ağustos 2018 pazar günü, yani Malazgirt Zaferi’yle büyük taarruzun yıldönümlerinde, Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı, hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 26 Ağustos'ta hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimi yapılmalıdır.https://t.co/0db99WsLg4 pic.twitter.com/wbLb8sZJ9L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi 2019'da yürürlüğe girecek"

Daha sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısına çevrildi. Erdoğan'ın, seçimler için 2019 vurgusu yapması dikkat çekiciydi.

"Yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Cumhurun ittifakı ile inşallah Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylaması ile sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz.”

"Bahçeli'yle görüşeceğiz"

MHP liderinin çağrısı, grup toplantısından sonra da Cumhurbaşkanı'na soruldu.

“Sayın Bahçeli ile görüşmemiz olacak.13.30'daki görüşmede değerlendiririz. Şu an söyleyecek bir şeyim yok. söyleyeceklerimizi grupta söyledik.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak.https://t.co/xC4X4O1WvL pic.twitter.com/vKMKW84xTj — TRT HABER (@trthaber) 17 Nisan 2018

"İnşallah seçim olacak"

Erken seçim tartışmalarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında erken seçime yeşil ışık yaktı.

"Seçim diyorlar ya, olacak inşallah ve bunları göndereceğiz, vatandaş gönderecek, bıktık artık bıktık. Bunlar artık devleti yönetemiyor. Gidemiyorlar da. Ne diyorlar? Onların sözcüsü konuştu. Seçime gidelim diye diyorlar ki artık yönetemiyoruz, biz gideceğiz, vatandaş bizi göndersin."

CHP Genel Başkanı @kilicdarogluk, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/QCRrSEtuZb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber