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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüşmesi 40 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Erdoğan ile Merkel görüşmesi TSİ 18.05'te başladı. İkili görüşme 40 dakika sürdü. 

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: nato zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel
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