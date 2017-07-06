Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 20.55'te Almanya'nın Hamburg şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hamburg Havalimanın'da yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de Almanya'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi süresince, bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi 1 saat sürdü.

İki liderin görüşmesinde, son günlerde gerilen Türkiye Almanya ilişkileri, FETÖ'cülerin iadesi, PKK terör örgütünün faaliyetleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına konuşmasının yasaklanması gündemdeydi.

Bunun yanı sıra; göç, terörle mücadele, uluslararası ticaret gibi zirve kapsamındaki konular da ele alındı.

1 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Erdoğan, Türk vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'i kabulünün hemen sonrasında konaklayacağı Sofitel Otel'e geldi.

Burada kendisini bekleyen Türk vatandaşlarca coşkulu şekilde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığı el sallayarak selamladı.

Otelin önünde bekleyen gurbetçiler bir süre, "Avrupa duy sesimizi, işte bu reisin ayak sesleri", "Dik dur eğilme, bu millet seninle", "Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde slogan attı.

Alman polisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin çevresinde ve helikopterlerle geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.