Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Burseya Dağı'nı düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amasya'da AK Parti'nin 6. Olağan il kongresinde partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in Afrin'e doğru yürüdüğünü belirterek, "Hamdolsun Mehmetçik Burseya Dağı'nı düşürdü. Bazı kendini bilmezlere rağmen bitirdiler. Avrupa Parlementosu'na rağmen bitirdiler. Avrupa Partlementosu'nda bazı kendini bilmezler, benim askerime işgal kuvveti diyor. Siz kendinize bakın, kendi ceddinize bakın.Sizin tarihiniz işgallerle, sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok, adalet var, merhamet var. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamdolsun Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Bu milletin tarihinde işgal yok, bu milletin tarihinde adalet var. https://t.co/N0vuErV348 pic.twitter.com/vSoMQlvU8y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

Erdoğan, Afrin'de toprak meraklısı olmadıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. 3 buçuk milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz. Azez, Cerablus, El Rai, El Bab. Buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre araziyi biz şu anda kontrolümüzde tutuyoruz. Bu araziye şu anda 130 bin bizdeki mülteci geri döndü. İstiyoruz ki diğerlerini de topraklarına gönderelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama 3,5 milyon Suriyeli misafirimiz, onları evlerine geri göndermenin yollarını arıyoruz.https://t.co/N0vuErV348 pic.twitter.com/EvgnDzSzRZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

"Kahraman askerlerimiz Afrin'de destan yazıyor"

Kahraman askerlerin tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Afrin'de de destan yazdığını ifade eden Erdoğan, "Yarın sınırlarımız boyunca terörsitlerin bulunduğu diğer yerlerde aynı destanı yazacaklar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahraman askerlerimiz dün Fırat Kalkanı bölgesinde destan yazmıştı, bugün Afrin'de destan yazıyorlar.https://t.co/ZQu3Vp0wrG pic.twitter.com/v2LYwgCvxm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

Kaynak: TRT Haber