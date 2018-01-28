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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Burseya Dağı'nı düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırında gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonunda, stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nın ele geçirildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Burseya Dağını düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amasya'da AK Parti'nin 6. Olağan il kongresinde partililerle bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in Afrin'e doğru yürüdüğünü belirterek, "Hamdolsun Mehmetçik Burseya Dağı'nı düşürdü. Bazı kendini bilmezlere rağmen bitirdiler. Avrupa Parlementosu'na rağmen bitirdiler. Avrupa Partlementosu'nda bazı kendini bilmezler, benim askerime işgal kuvveti diyor. Siz kendinize bakın, kendi ceddinize bakın.Sizin tarihiniz işgallerle, sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok, adalet var, merhamet var. " dedi.

 

 

Erdoğan, Afrin'de toprak meraklısı olmadıklarını söyleyerek, şöyle devam etti: 

"Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. 3 buçuk milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz. Azez, Cerablus, El Rai, El Bab. Buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre araziyi biz şu anda kontrolümüzde tutuyoruz. Bu araziye şu anda 130 bin bizdeki mülteci geri döndü. İstiyoruz ki diğerlerini de topraklarına gönderelim."

 

 

"Kahraman askerlerimiz Afrin'de destan yazıyor"

Kahraman askerlerin tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Afrin'de de destan yazdığını ifade eden Erdoğan, "Yarın sınırlarımız boyunca terörsitlerin bulunduğu diğer yerlerde aynı destanı yazacaklar." diye konuştu. 

 

 

Kaynak: TRT Haber

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