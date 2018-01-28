Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Burseya dağını düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amasya'daki konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Hamd olsun Mehmetçik Burseya dağını düşürdü. Bazı kendini bilmezlere rağmen bitirdiler. Avrupa Parlementosu'na rağmen bitirdiler. Avrupa Partlementosunda bazı kendini bilmezler, benim askerime işgal kuvveti diyor. Siz kendinize bakın, kendi ceddinize bakın.Sizin tarihiniz işgallerle, sömürülerle dolu. Bu milletin tarihinde işgal yok, adalet var, merhamet var.

-Biz hiçbir teröriste bu ülkede sığının demedik. O teröristleri ya ülkelerine gönderdik, ya da dışarıya attık.

-Afrin'e niye giriyoruz? Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz, Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. 3 buçuk milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz. Azez, Cerablus, El Rai, El Bab. Buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre araziyi biz şu anda kontrolümüzde tutuyoruz. Bu araziye şu anda 130 bin bizdeki mülteci geri döndü. İstiyoruz ki diğerlerini de topraklarına gönderelim.

-484 terörist öldürüldü. Bizim de Özgür Suriye Ordusu'ndan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 7'si Mehmetimiz'den diğerleri de ÖSO'dan.

-Bizim kimsenin toprağında, malında, mülkünde gözümüz yok. Ancak bizim inancımıza, ezanımıza, sınırlarımıza, insanımızın can ve mal güvenliğine bir tehdit olduğu zaman da hiç kimse kusura bakmasın gözümüz kimseyi görmez. Kimseden de izin almayız.

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