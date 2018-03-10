Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Afrin'e yürüyor, girdi, giriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de terör hedeflerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili önemli mesajlar verdi, son durumu açıkadı.

"Bugünde ülkemizi hedef alan senaryolar vardır. Şimdi Afrin'deyiz. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3213 oldu. Ordumuz muzafferen yürüyor. Şuanda Mehmetçiğimiz Afrin'e yürüyor, girdi, giriyor. Bu ne için? Sadece ve sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Son nefeslerine kadar kovalayacağız. Bizim milletimizin huzurunu kaçırmayacaklar. ister PKK, PYD, DEAŞ ne olursa olsun. Bunları kovalayacağız. Bu topraklar huzur içinde yaşamanın erdemine ulaşacaklar. Şuanda 3,5 mülteci bizim ülkemizde değilmi? Bizde vicdan var. Bizim dinimiz İslam bunu emrettiği için. Bizde kapımızı açtık. Muhacir varsa ensar vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/V9mEq22mY1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Mart 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu topraklar hala İslam'ın kalesiyse şehitlerimize borçluyuz"

- Onlar terörle mücadeleden 15 Temmuz'a Afrin'e kadar sınırlarımızın içinde dışında kahramanlıklarıyla tarih yazdılar. Devletimizin bekasına kast eden alçakları yurdumuza asla uğratmadılar. Minarelerimizden yükselen Allahu ekber nidaları gök kubbeyi süslüyorsa bayrağımız dalgalanıyorsa bunda en büyük pay şehitlerimizindir. Bu topraklar ihanete saldırıya rağmen halen İslam'ın kalesiyle bunu gözlerini kırpmadan şehit olan o cengaverlere borçluyuz.

"Hiçbir gücün karşısında eğilmedik"

- Şunu unutmayın biz bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rukuda ve secdede eğildik. Bundan sonrada eğilmeden istikamet üzere yolumuza devam edeceğiz. 780 bin kilometrekarenin her bir karışında emniyetle hayatımızı devam ettirebiliyorsak önce Allah'a sonra şehitlerimize borçluyuz.

"Din, ilim, ahlak adalet taşıyıcı sütunlardır"

- Din, ilim, ahlak ve adalet bizi millet olarak ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır. Bu millet Efendimize hürmeten orduya Muhammet dememiş Mehmetçik ismini verecek kadar Peygamber bir aşığı bir milletti. Orada olur da Peygamberimize yakışmayacak bir hareket olur diye Muhammet ismini kullanmamış. Biz Kudüs'e Mekke'ye Medine'ye hizmetkarlık yapmayı en büyük paye gören bir milletin mensuplarıyız. Bizi biz yapan Türk milletini yüzyıllardır dimdik ayakta tutanın bunlar olduğunu biliyoruz.

"Hasımlarımız hayat pınarlarını kurutmanın çabası içinde"

- Hasımlarımızda bu gücün farkında. Onlarda bu hayat pınarlarını kurutmanın çabası içinde. Türk milletinin can damarlarını kesmek için içeriden dışarıdan bir kampanya yürütüldüğünü biliyorsunuz. Din ilermeye manidir demeleri boşuna değildir. Milletimizin inancının mensubu olduğu medeniyetin gösterilmeside sebepsiz değildir.

"Din ve millet düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktılar"

- Tek parti döneminde minarelerimizin öksüz bırakılmasının nedeni de budur. Bu ülke bu tür putperestlerle doluydu. Tüm çabalarına rağmen milletimizin dirayetine rağmen başarılı olamamıştır. Gazi Mustafa Kemal'i istismar etmeleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu din ve millet düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakan alimlerimizden Allah razı olsun. Ecdadımızın mirasını yaşatma mücadelesi veren dava adamları çile çekmişler ancak milletimizin hayat pınarlarının kurutulmasına izin vermemişlerdir.

"Türkleri İslamsızlaştırma projeleri akamete uğratılmıştır"

- Bira festivallerinden bir tanesinde de iki genç yavrumuz öldü. Şuanda bunu çatısı altında barındıranlar bunların hesabını sordularmı? FETÖ gibi ihanet çetelerinide devreye soksalar hep başarısız olmuşlardır, başarısız olacaklardır. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri insanımızın basireti alimlerimizin gayretleriyle akamete uğratılmıştır. Milletimiz hiçbir zaman ruhuna yabancı ideolojilerin peşinde koşmamıştır.

"Bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlar"

- Unutmayın er meydanında bileğimizi bükemeyenler köklerimize saldırmaya devam ediyor. 40 yıl boyunca sinsi bir yılan gibi din hayır, hizmet gibi kavramları kullanarak toplumumuza sızan FETÖ bu saldırının en son örneğidir. Bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlar. Bu terör örgütlerinin saflarında savaşanlar sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. Diğer taraftan İslam düşmanlarına istismar edebilmeleri için bolca malzeme vermişlerdir. Müslümanlar arasındaki bağı kopartmakda diğer amaçları. Biri timsahın alt çenesi diğeri üst çenesidir.

"İnancımızı hedef alan saldırılarla mücadeleye devam edeceğiz"

- Biz bunların çalışma usullerini, emellerini çok iyi tanıyoruz. Nereden nasıl talimatlar aldıklarınıda gayet iyi biliyoruz. Cibiliyetini değil, ciğerlerini de iyi okuruz. Hiç kimsenin hiçbir sinsi planın bu bağı çözmeye gücü yetmez. İnancımızı ve değerlerimizi hedef alan saldırılarla mücadeleye devam edeceğiz. 15 Temmuz'da yaptık mı? F-16'lara karşı durduk mu, helikopterlere, tanklara, toplara karşı durduk mu? Şimdi yüzbinler cezaevlerinin içinde. Kaçan kaçtı ama kovalayacağız. 28 Şubat döneminde olduğu gibi bin yıl bu iş bitti diyorlardı. Bunu diyenler nerede? Bizim bir inancımız var. Bazı yanlış örneklerin büyütülerek milletimizin inancına saldırı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz.

"İnsanların inancından dolayı horlandığı günler geride kalmıştır"

- "Türkiye'de artık insanların inancından, itikatinden, meşrebinden dolayı horlandığı günler geride kalmıştır Kılık kıyafeti nedeniyle baskı gördüğü dönemler son bulmuştur. Hiç kimsenin o dönemleri horlatmasına izin vermeyeceğiz. Attığımız her adımda bu sorumlulukla devam ediyoruz. Rabbim bize imkan verdiği sürece hiç kimsenin o kötü dönemleri horlatmasına buna zemini hazırlamasına müsaade etmeyeceğiz.

"Sorumluluğumuz 81 milyona"

- Çünkü bizim sorumluluğumuz 81 milyon vatandaşımızın tamamına karşıdır. Hepsinin yaşamı bizim teminatımız altındadır attığımız her adımda bu sorumlulukla hareket ediyoruz. İman gibi millete hizmet etmekte nasip işidir. Makam mevki düşkünü değiliz. Biz vatanımıza aşığız. Bu millet imanına, dinine çelik halatlarla bağlı bir millettir. İnlerine gireriz. Cudi'de, Kandil'de, Cerablus'ta Afrin'de girdik girmeye devam edeceğiz. Bu milletin huzurunu bozmaya kimse yeltenmesin.

Kaynak: TRT Haber