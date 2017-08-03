  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç sonrasında turuncu-lacivertli takımın soyunma odasına giderek, teknik heyet ve futbolcuları kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehiri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in, Club Brugge'ü 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldığı karşılaşma sonrasında turuncu-lacivertli takımın soyunma odasına giderek, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın bitiş düdüğünün ardından Medipol Başakşehir'in soyunma odasına gitti.

Erdoğan, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla tokalaşarak, onları kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, turuncu-lacivertlilerle bir süre sohbet ettikten sonra soyunma odasından ayrıldı.

Adebayor: "Sayın Cumhurbaşkanımızı görebilme şansına ve onuruna eriştim"

Club Brugge karşısında takımının ilk golünü atan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor da maçın bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gitti.

Adebayor, Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaştı. Cumhurbaşkanı da etkili futbolu nedeniyle Togolu yıldızı tebrik etti.

Deneyimli golcü, maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Yedi aydır buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımızı görebilme şansına ve onuruna eriştim. Kendisi tarafından kutlanmak güzeldi. Ülkem Togo'yu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türkiye ile Togo arasındaki ilişkilerden bahsettik. Togo ile ilgili neler yapabileceğimizden konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızla böyle bir diyalog içinde olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Adebayor, Medipol Başakşehir, Club Brugge
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