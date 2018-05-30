Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis kanun çıkarma konusunda tek merci olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Protokolü iftarında yaptığı konuşmada, "Bakanlıkların sayısı, benzer iş yapan kurumların birleştirilmesi, personel statüsü gibi yenilikler seçimin ardından hayata geçirilecek." dedi.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Meclisi kanun çıkarma konusunda tek merci haline getiriyoruz." diyen konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet protokolü ile iftar programında konuşuyor. https://t.co/CYv9GcbRfn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mecliste çoğunluğa sahip olmayan hükümetin kurulabilmesi, hadi kuruldu, çalışabilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, yasamayla yürütmenin dengeye kavuştuğu ortamda, yargının tarafsız, bağımsız çalışmasının daha kolay olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyum yasaları konusunda meclisimiz hükümetimize yetki verdi. Bu konudaki çalışma sürüyor.https://t.co/iXFZclV1E9 pic.twitter.com/Yj6G8DJPbP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mayıs 2018

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden, ülkemizin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetin ve demokrasinin özünde şüphesiz ki güçler ayrılığı vardır.https://t.co/iXFZclV1E9 pic.twitter.com/IQxk55JGbN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mayıs 2018

"Kur silahını etkisiz hale getirmekte kararlıyız"

Erdoğan, "Ülkemizin önünün kesilmek istendiği her dönemde harekete geçirilen o kur silahını, aldığımız ve alacağımız tedbirlerle etkisiz hale getirmekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz.https://t.co/iXFZclV1E9 pic.twitter.com/GbmucS4bOw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber/AA